Dynamo-Coach Stamm zieht Trainingslager-Fazit und gibt Saisonziel aus

Windischgarsten (Österreich) - "So soll es sein, so kann es bleiben. So hab ich es mir gewünscht. Alles passt perfekt zusammen, weil endlich alles stimmt." Der Hit von Ich + Ich kann für den Moment auch auf Dynamo Dresden umgemünzt werden. Die Stimmung rund um den Verein ist top, Trainer Thomas Stamm (43) hat das bei seinem Fazit-Interview des Camps bestätigt.

Fußball ist auch eine Frage des Kopfes - das weiß Thomas Stamm (43) nur zu gut. © Picture Point/Gabor Krieg

TAG24: Welche Erkenntnisse nehmen Sie aus der Woche mit?

Stamm: "Es sind sehr, sehr viele. Das Spiel gegen Graz brachte superviele Erkenntnisse auf einzelnen Positionen, auf gewissen Linien, gewissen Gruppierungen. Dann hast du wieder mehr Eindrücke von den neuen Spielern. Je länger du die Neuen kennst, umso mehr Eindrücke hast du."

TAG24: Wir konnten im Camp mit allen vier Leihrückkehrern sprechen. Alle haben gesagt, für sie stand frühzeitig fest, dass sie zurückwollen. Da muss Ihnen doch als Trainer das Herz aufgehen?

Stamm: "Ich glaube, das zeigt, dass ganz viele, die eng dran waren, alles richtig gemacht haben. Das Trainerteam, der komplette Staff, der Umgang mit den Jungs. Das ist aber auch ein Riesenverdienst von den Spielern selbst, sie müssen sich wohlfühlen. Wir haben als Gemeinschaft gezeigt, dass wir erfolgreich sein können. Das haben die Jungs gespürt."

TAG24: Die Euphorie im Verein, die Vorbereitung, die Neuzugänge: Haben Sie das Gefühl, dass bei Dynamo jetzt alles perfekt läuft?

Stamm: "Perfekt ist es nicht und soll es auch nicht sein. Es soll immer das Gefühl geben: Es ist mehr möglich. Wir haben eine gute Gruppe zusammen. Aber wir haben noch kein Punktspiel hinter uns. Wir müssen immer wieder jede Woche, gefühlt fast jeden Tag, bei null anfangen und sagen: Okay, was können wir besser machen? Wir müssen Schritte gehen, ohne stehen zu bleiben."