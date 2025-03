Dynamo-Trio auf Länderspielreise! So schlugen sich Baur, Hoti und Kammerknecht

Andi Hoti (22) stand zweimal im Kader des Kosovo, zum Einsatz kam er nicht. © IMAGO/Christian Schrödter

Der Kosovo siegte in der Nations-League-Relegation um den Aufstieg in Gruppe B im Hinspiel in Pristina gegen Island mit 2:1, im Rückspiel im spanischen Murcia mit 3:1 und geht in der nächsten Ausgabe eine Gruppe höher an den Start. Ein schöner Erfolg für das noch junge Land.

Hoti kam allerdings in beiden Spielen nicht zum Einsatz, sammelte aber sicher wertvolle Erfahrungen. Baur siegte mit der "U20" in Teplice gegen Tschechien mit 1:0, er wurde nach 72 Minuten für Mattes Hansen vom SC Paderborn eingewechselt.

Am Montagnachmittag ging es in Babelsberg gegen die gleichaltrigen Portugiesen. Da spielte der 20-Jährige beim 1:1 die kompletten 90 Minuten.

Während es für Baur zurück nach Dresden von Potsdam aus nur ein Katzensprung ist, fliegt Kammerknecht wieder um die halbe Welt. Am heutigen Dienstag um 13.30 Uhr spielt er mit Sri Lanka in Bangkok gegen Thailand. Das ist ein Qualifikationsspiel für den Asien-Cup 2027. Im Testspiel zuvor sorgte er mit seinen Mannen für eine Überraschung.