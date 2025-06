Dynamo überzeugt beim Toreschießen, doch der Sportchef hat einen Wunsch

Dresden - 71 Tore verteilt auf 19 verschiedene Spieler. Nur Sascha Risch (25) aus der Stammelf erzielte kein Tor, bereitete aber fünf vor. In der Breite ist das Platz eins für Dynamo. Kein Verein hat mehr unterschiedliche Torschützen. Aber: Nur Christoph Daferner (18 Tore) hat zweistellig getroffen, alle anderen blieben darunter. Neun Profis trafen je einmal. Gut oder schlecht?

Gesucht wird ein Stürmer, der eine ähnlich eingebaute Torgarantie eines Christoph Daferner besitzt. © Lutz Hentschel

"Das kann man in der Tat so und so sehen", lacht Dynamos-Sportgeschäftsführer Thomas Brendel (49).

"Es zeigt zum einen, dass wir nicht ausrechenbar waren, dass wir unseren Spielstil gut durchdrücken konnten", so der 49-Jährige.

"Auf der anderen Seite wäre es mir für die kommende Saison schon lieber, wir hätten zwei Stürmer mit je 15 Toren plus", gesteht der Sportchef.

Dafür die Grundlage zu schaffen, ist mit sein Job. Neben Daferner wird ein zweiter Stürmer mit eingebauter Torgarantie gesucht.

Aber diesen Wunsch hat Dynamo nicht für sich allein. Daher macht es die Suche auch etwas schwieriger.