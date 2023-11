Dynamo und CFC im Sachsenpokal-Achtelfinale: TAG24 zeigt die Spiele live!

Dresden/Glauchau - Englische Woche für Dynamo Dresden: Am Sonntag in Saarbrücken zum Nachholspiel in der 3. Liga, Mittwoch zum Landespokal in Glauchau und kommenden Sonntag das Spitzenspiel daheim gegen Regensburg. Und als besonderes Schmankerl: Das Pokalspiel wird live auf TAG24 übertragen.