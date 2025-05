Dynamo und Schiedsrichter Ittrich: Das passt einfach nicht

Dresden - Es hat schon ein bisschen was von Ironie: Während Dynamo Dresdens Fans mit einem gegen die Polizei gerichteten Spruchband knapp 30 Minuten lang den sicher geglaubten Aufstieg feierten, scheint ein eben solcher Ordnungshüter für die SGD so etwas wie das Kryptonit für Superman zu sein.

Patrick Ittrich (46, l.) musste SGD-Coach Thomas Stamm (42, 2.v.r.) seine Gelbe Karte gegen Lars Bünning erklären. © picture point/Sven Sonntag

"Lauf Bulle, lauf! Dynamo steigt wieder auf!", war auf dem Spruchband zu lesen.

Schiedsrichter Patrick Ittrich (46), der hauptberuflich Polizist ist, wird es aber nicht gelesen haben. Selbst wenn, es wird ihn nicht interessiert haben. Trotzdem wurde nach Dresdens 1:1 bei der Arminia auch über den 46-Jährigen geredet.

Zwölf Spiele hat Ittrich von Schwarz-Gelb geleitet, noch nie gab es einen Sieg. Sechs Niederlagen und sechs Unentschieden stehen in vier Zweit-, sechs Dritt- und zwei Regionalliga-Partien in der Bilanz.

In Bielefeld waren Abwehrspieler Lars Bünning (27) und Coach Thomas Stamm (42) nicht mit allen Entscheidungen des Hamburgers zufrieden. Auch wenn der verpasste Sieg nichts mit dem Unparteiischen zu tun hatte!

Drei Gelbe Karten gab es in den ersten 24 Minuten, allesamt für taktische Fouls. Die strittigste war wohl eher die letzte gegen Dominik Kother (25, 24.), aber die erste für Bünning (14.) hat die meisten Konsequenzen - entsprechend wurde diskutiert. Denn es war die zehnte Gelbe Karte, der Innenverteidiger fehlt am Samstag in Mannheim.