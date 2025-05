Dynamo-Unglücksrabe Kubatta: "Beschissener kann man sich nicht fühlen"

David Kubatta (21, l.) lenkt den Ball unglücklich ins Tor. Das späte 1:1 für Bielefeld bedeutet, dass Dynamo den Aufstieg vertagen muss. © Picture Point / Sven Sonntag

"Es ist sehr viel los vor mir. Sehr unglücklich für mich persönlich und die Mannschaft", ärgerte sich Kubatta.

Die scharfe Hereingabe von Joel Grodowski wurde wenige Meter vor dem Dresdner Tor zweimal abgefälscht, flipperte zu Kubatta, der den Ball an die Hüfte bekam. Die Kugel kullerte fast in Zeitlupe zum 1:1 über die Linie. Extrem bitter. Die Ziellinie war so nah.

Doch der Fuß steht weiterhin nur Zentimeter davor.

"Ich konnte ihn nicht mehr übers Standbein klären, dann rollt der da ganz bescheiden da hinten rein. Beschissener kann man sich gar nicht fühlen in so einem Spiel, vor so einer Kulisse. Eingewechselt zu werden, das Eigentor in der 94. Minute zu machen. Ändern kann man es nicht mehr", redete Kubatta über seine Gefühlslage nur wenige Augenblicke kurz nach dem Ende der Partie.