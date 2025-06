Dynamo verleiht Eigengewächs in die 3. Liga

Dresden - Paul Lehmann (20) soll Spielpraxis sammeln. Deshalb verleiht Dynamo den Abwehrspieler an den SC Verl.

Alles in Kürze

Lehmann hat alle Nachwuchsmannschaften der SGD durchlaufen, gehört seit der Saison 2022/23 dem Profikader an, kam aber in den drei Jahren nur sechsmal zum Einsatz, spielte im Vorjahr sogar nur eine einzige Minute.

"Paul ist ein vielseitig einsetzbarer Defensivspieler, der mehrere Positionen spielen kann. Ihn zeichnet als Verteidiger eine hohe Geschwindigkeit aus, dazu verfügt er über ein sehr gutes Aufbauspiel und passt perfekt in unser Anforderungsprofil", ist Verls Sportdirektor Sebastian Lange (37) vom 20-Jährigen überzeugt.

"Für Pauls Entwicklung ist es nach der letzten Saison, die von vielen verletzungsbedingten Pausen geprägt war, extrem wichtig, dass er Spiele absolviert und so wieder in den für ihn gewohnten Rhythmus kommt", begründete Dynamo-Sportchef Thomas Brendel (49), dass der Defensivmann ab Sommer das Trikot des Drittligisten aus NRW tragen wird.

Bei den Verlern will er an die Rückrunde der Spielzeit 2023/24 anknüpfen, als er in die Regionalliga ausgeliehen wurde und 15-mal für Rot-Weiß Erfurt auflief.