Dynamo: Was wird jetzt aus Jan Shcherbakovski?

Jan Shcherbakovski (23, v.l.) zusammen mit Dennis Slamar (29, v.r.) und dem Regionalliga-Pokal. Die Dynamo-Leihgabe stieg mit Cottbus in die 3. Liga auf - und soll nun bleiben. © imago/Fotostand

Der 23-Jährige wurde im Winter das zweite Mal zu Energie verliehen, hat bei Dynamo Dresden noch einen Vertrag bis 2025.

Ab Februar zündete er, erzielte in 16 Spielen zwei Tore, gab zwei Vorlagen und hatte so großen Anteil am Aufstieg. FCE-Trainer Pele Wollitz (58) hätte ihn daher weiterhin gern in seinem Kader.



Doch durch den Vertrag in Dresden gibt's ein Problem für Cottbus: Shcherbakovski müsste aus seinem Vertrag gekauft werden.

"Wir wären nicht dazu in der Lage, eine Ablöse zu bezahlen", sagte Wollitz gegenüber "Niederlausitz aktuell".

Er will abwarten, was Neu-Trainer Thomas Stamm (41) vorhat, ihm Zeit geben, um sich ein Bild vom Flügelflitzer zu machen.