Zwei stechen heraus: Das sind Dynamos Musterschüler der Saison 2024/25

Da freut er sich, dafür gibt es Beifall: Innenverteidiger Lars Bünning war über die gesamte Saison gesehen der Noten-beste Dynamo. © Lutz Hentschel

Wie jedes Jahr im Winter und im Sommer wertet TAG24 alle Noten aus, die Tim Schreiber, Niklas Hauptmann & Co. über die Saison für ihre Auftritte in den 38 Partien erhalten haben. Um in die Wertung zu kommen, muss der Profi 30 Minuten gespielt haben. Mindestens 19 Bewertungen braucht er, um in die Verlosung der Besten nach 38 Spieltagen zu kommen.

DIE JAHRESBESTEN

Dynamos bester Spieler der Saison ist - wenn überhaupt - maximal eine kleine Überraschung. Denn schon in der Winterpause war Lars Bünning der Notenbeste (2,1), hatte aber zu wenig benotete Einsätze. Jetzt schnappte der Innenverteidiger (2,2) Vizekapitän Hauptmann (2,2) den Titel weg - weil er 0,04 Punkte besser abschnitt. Aber auch Christoph Daferner (2,4), Jonas Sterner (2,5), Tim Schreiber und Sascha Risch (jeweils 2,7) wussten gerade in der Rückrunde zu überzeugen.

DIE RÜCKRUNDEN-GEWINNER

Glaubt man den Zahlen, dann hat Vinko Sapina (2,8) den größten Sprung nach der Winterpause gemacht. In 16 Spielen in der Hinrunde hatte der Mittelfeldspieler noch einen Schnitt von 3,2. In neun Spielen nach der Pause dann gerundete 2,4!

Aber auch Hauptmann (plus 0,4) und Jakob Lemmer (plus 0,3) legten beispielsweise noch einmal zu.