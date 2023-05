Dynamos für zu Hause: Acht SGD-Profis werden für den guten Zweck versteigert

Dresden - Wer sich schon immer mal einen Profi von Dynamo Dresden ins eigene Wohnzimmer stellen wollte, erhält am kommenden Samstag im Kaufpark Nickern die Chance dazu!

Stefan Kutschke (34) hatte im Kaufpark Nickern einen kleinen Nebenjob. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Es gibt Dynamo-Spieler zu kaufen - allerdings aus Pappe. Aber der Trabi war quasi auch aus Pappe und trotzdem ein echtes Auto, oder?

Auf jeden Fall wartet im Kaufpark Nickern eine spannende Aktion auf SGD-Fans. Denn das Einkaufszentrum wird radikal umgebaut, vielen wird die riesige Baustelle sicherlich schon aufgefallen sein. Also muss nun alles raus, was noch in den Lagerräumen rumliegt!

Dem Center-Management sind im Zuge der Aufräumarbeiten ein paar Pappaufsteller von Dynamo-Profis in die Hände gefallen und diese wollen sie nun für einen guten Zweck versteigern!

TAG24 hat mit dem Center-Management gesprochen und weiß, was genau zu tun ist, wenn man seinen eigenen SGD-Star haben will.

Insgesamt kommen acht lebensgroße Aufsteller von echten Dynamo-Profis unter den Hammer. Diese standen im Kaufpark Nickern unter Vertrag, um als Werbe- und Hinweisschild zu brillieren.

Einige dieser Profis halten daher ein Schild in der Hand, welches die zukünftigen glücklichen Besitzer selbst gestalten können. Nur drei der acht Profis sind "schildlos" und in voller Pracht zu sehen!