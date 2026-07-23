Der eine Yin, der andere Yang: So ticken Dynamos Youngster

Windischgarsten (Österreich) - Dynamos Innenverteidiger-Duo für den Saisonstart scheint gefunden: Thomas Keller (26) und Ahmet Muhamedbegovic (27). Dahinter scharren zwei Youngster mit den Hufen. Der eine Yin, der andere Yang, der eine fürchtet sich vor Interviews mehr als vor jedem Stürmer, der andere tritt sicher und selbstbewusst auf: Friedrich Müller (20) und Neuzugang Till Neininger (19).

Der Junge hat was im Kopf: Till Neininger (19) überzeugte bei seiner ersten Medienrunde. © Picture Point / Gabor Krieg

"Nein, das ist nicht so meine Sache", gibt Müller offen zu. "Ich bin eher der ruhige Typ." Er ist nervös bei seiner ersten großen Medienrunde im Camp in Windischgarsten. Etwas, das man bei dem 20-Jährigen in 13 Spielen in der 2. Liga nie gesehen hat: Nervosität. Aber er meistert den Fragenhagel der Medienleute mit Bravour. Er holt nicht lange aus, kurz, knapp und präzise.

Der Neue, ausgeliehen aus Wolfsburg, ist noch ein Jahr jünger. Er haut nicht auf die Pauke, da kommen keine flapsigen Sprüche, nein. Aber das Auftreten des 19-Jährigen imponiert. Rhetorisch perfekt, keine "Ähhs" oder Ähnliches - geschliffene Wortwahl und dazu immer ein Strahlen im Gesicht.

Neininger selbst hat noch kein Spiel im Herrenbereich absolviert, war aber schon einige Male im Kader bei den Profis. "Und wenn dann so ein Traditionsverein wie Dresden anklopft, sagt man nicht Nein", erklärt er über seinen Wechsel.

"Wolfsburg hat für diese Saison andere Sorgen, den besseren Weg sehe ich für mich in Dresden", so der junge Mann, der in Braunschweig wohnhaft war. "Dann komme ich hierher und das Erste, was ich sehe, ist der Braunschweig-Bus vorm Hotel", lacht er laut. Die Eintracht ist mit Dynamo im Hotel.