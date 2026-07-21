21.07.2026 16:52 Dynamo im Trainingslager: Drohne gelandet - Training beendet

Dynamo Dresden im Trainingslager: Die Drohne ist gelandetm die zweite Trainingseinheit beendet. Adrian Leyser ist der Drohnenpilot während der Einheiten.

Von Thomas Nahrendorf

Windischgarsten (Österreich) - Seit Donnerstag heißt es für Dynamo Dresden schwitzen für die neue Saison in der 2. Bundesliga. Eine Woche lang bereitet sich das Team von Trainer Thomas Stamm im österreichischen Windischgarsten vor.

Dabei stand am Samstag ein XXL-Test über zweimal 60 Minuten gegen den Grazer AK an, den die SGD deutlich mit 5:0 gewann. Wir berichten für Euch aus dem Trainingslager in unserem Liveticker.

21. Juli, 16.52 Uhr: Drohne gelandet - Training beendet

Die Drohne ist gelandet. Heißt: Die zweite Trainingseinheit des Tages ist vorbei. Adrian Leyser aus dem Medienteam ist der Drohnenpilot während der Einheiten. Eben hatte er allerhand Material. Die 100 Minuten waren straff. Verschiedene Pressingübungen, Abschlussübungen, Standards - es war alles dabei. Jetzt geht es für die Profis ins Hotel. Dann beginnt die Hauptbelastung für die Physios.

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Drohnenpilot Adrian Leyser sammelt während der Einheiten massiv Videomaterial. © TAG24/Thomas Nahrendorf

21. Juli, 15.12 Uhr: Dynamo-Training ohne Raschl und Ezeh

So, die Profis sind wieder auf dem Platz! Die zweite Trainingseinheit des Tages hat begonnen. Es geht in Richtung Hauptbelastung. Es fehlen nach wie vor Tobias Raschl (26) und Brooklyn Ezeh (25), die ihre Programme durchziehen.

Die Dynamos dürfen in der zweiten Einheit des Tages an den Ball. © TAG24/Thomas Nahrendorf

21. Juli, 14.10 Uhr: Medienrunde mit Kaan Inanoglu

Der letzte, der sich im Teamhotel in Windischgarsten ans Klavier gesetzt hat, war im Vorjahr Kofi Amoako (21). Nach einer starken Saison wurde er für viel Geld an den HSV verkauft. Nun setzte sich Kaan Inanoglu (20) ran. Er hätte auch gern seine Künste gezeigt. Durfte er nicht, das Klavier war nur ein Ausstellungsstück. Kaan ist begeisterter Musiker, spielt auch noch Gitarre und spielt gern DJ - alles hat er sich selbst beigebracht. In der Medienzeit zeigte sich der 20-Jährige auch allgemein als Multitalent. Die Eltern aus der Türkei, geboren und aufgewachsen in Dallas, spricht er fließend beide Sprachen und nach drei Jahren in Deutschland auch perfekt unsere Muttersprache. Ein beeindruckender Junge!

Stand Medienvertretern Rede und Antwort: Dynamos Kaan Inanoglu (20). © TAG24/Thomas Nahrendorf

21. Juli, 11 Uhr: Dröhnende Bässe aus dem Kraftraum am Vormittag

Windischgarsten, Tag 6 - servus aus Österreich. Die Ruhe ist vorbei. Am heutigen Dienstag stehen zwei Einheiten auf dem Plan. Am Vormittag ging es für die Jungs in den Kraftraum. Da wurde bei dröhnenden Bässen aus den Lautsprechern ordentlich geschwitzt. Um 15 Uhr geht es wieder auf den Platz, dann steht der Ball wieder im Vordergrund.

Tim Schreiber (l.) und Ben Bobzien werden von Athletiktrainer Matthias Grahe (h.) betreut. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Auch Jakob Lemmer tut etwas für die Rumpfstabilität. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Elias Bethke hält die Plank-Position. © TAG24/Thomas Nahrendorf

20. Juli, 16.35 Uhr: Dynamo-Teamevent im Hochseilgarten

Schwindelfrei und Spaß dabei. Zum Teamevent ging es in den Hochseilgarten am Gleinkersee, der nur wenige Kilometer vom Hotel weg ist. Organisiert hat den Ausflug Teammanager Martin Börner und er hat sich so einiges einfallen lassen. Grenzen austesten und überwinden, sich gegenseitig dabei unterstützen - unter diesem Motto stand der Nachmittag. Unter Anleitung eines Guides vor Ort wurden verschiedene Stationen im Hochseilgarten absolviert - und das in den unterschiedlichsten Schwierigkeitsgraden. Mehr dazu erfahrt Ihr hier: "Festhalten! Dynamo-Profis stellen sich der Höhen-Challenge"

Für die Dynamo-Profis ging es an diesem Montag hoch hinaus. © SG Dynamo

20. Juli, 11.25 Uhr: Heute steht das Teamevent auf dem Plan

Hallo aus Windischgarsten! Heute ist es ruhig im Camp, die Jungs haben frei. Sie starten am frühen Nachmittag zu ihrem Teamevent. Was genau auf die Profis wartet, ist noch geheim. Aber es wird wohl für einige abenteuerlich. Zumindest die Medienzeit gab es. Zu Gast waren Sportgeschäftsführer Sören Gonther und Kaderplaner Stephan Engels. Beide gaben spannende Einblicke in ihre Arbeit. Gonther verriet zudem, weshalb er trotz der Absage 2024 immer noch Bock auf Dynamo hatte.

Sportchef Sören Gonther (l.) und Kaderplaner Stephan Engels waren zu Besuch in der Medienrunde. © TAG24/Thomas Nahrendorf

19. Juli, 15.35 Uhr: Nach der Medienrunde steht bei Dynamo Dresden der gemeinsame Fanabend an

Teil 2 des Tages ist vorüber: die Medienrunde. Eben hatten wir die beiden Innenverteidiger aus den zweiten 60 Minuten gegen Graz zu Gast. Der eine 20 Jahre jung, der andere 19. Der eine introvertiert, der andere extrovertiert. Friedrich Müller und Till Neininger, der vom VfL Wolfsburg ausgeliehen wurde. Warum Neininger Ja zu Dynamo sagte, hat er uns verraten. Für die Profis ist heute aber noch nicht Schluss. Gab es am Vormittag das Fan-Foto, so gehört der Abend im Team-Hotel ebenfalls den zahlreich mitgereisten Dynamo-Anhängern. Höhepunkt dort sicherlich auch das WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien. Werden für alle spannende Stunden.

Neuzugang Till Neininger tritt in der Medienrunde vor die Mikrofone. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Auch Friedrich Müller stellt sich den Medien. © TAG24/Thomas Nahrendorf

19. Juli, 12.23 Uhr: Beim Fan-Foto schlägt das Wetter in Windischgarsten um

Wie schnell hier in den Alpen doch das Wetter umschlagen kann. 11 Uhr zum Trainingsstart blauer Himmel, Sonne, 25 Grad. Eine Stunde später beim obligatorischen Fan-Foto mit der Mannschaft zog ein Gewitter auf, der Regen prasselte runter und die Temperatur fiel auf 18 Grad. Im Kasten war das Foto dennoch.

Das Wetter beim Fan-Foto hatten sich alle Beteiligten sicher anders vorgestellt. © TAG24/Thomas Nahrendorf

19. Juli, 12 Uhr: Bei Dynamo Dresden ist heute Regeneration angesagt

Die Einheit dient rein zu Regeneration nach dem Spiel gegen Graz. Nach der obligatorischen Erwärmung wurde die Gruppe zweigeteilt. Die eine Hälfte liegt auf Isomatten und absolviert ein Stretching-Programm, die andere spielt auf drei kleinen Feldern Fußball-Tennis. Alles entspannt und spaßbetont, sogar Thomas Stamm mischt am Ball mit.

Für die eine Hälfte der Spieler ist Fußballtennis angesagt, die andere absolviert eine Stretchingeinheit. © TAG24/Thomas Nahrendorf

19. Juli, 11.07 Uhr: Drei Spieler lassen das Training am Sonntag aus

Guten Morgen oder besser guten Vormittag aus Windischgarsten. Die Dynamos sind zur einzigen Einheit des heutigen Tages auf dem Trainingsplatz angekommen. Aber nicht ganz vollzählig. Brooklyn Ezeh und Simon Straudi kurieren Blessuren vom Spiel gegen Graz aus. Tobias Raschl ist ebenfalls im Hotel geblieben.

Die SGD-Spieler auf dem Weg zum Trainingsplatz. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Eine Einheit steht für die Dynamo-Profis heute auf dem Programm. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Drei Profis fehlen allerdings angeschlagen und sind im Hotel geblieben. © TAG24/Thomas Nahrendorf

18. Juli, 18.26 Uhr: Dynamo Dresden gewinnt am Ende deutlich!

Uui, das wurde noch überraschend deutlich. Dynamo besiegte Graz am Ende mit 5:0. Dresden überrannte die Österreicher in den letzten Minuten. Niklas Hauptmann (96.), Robert Wagner (109.) und Alexander Rossipal (118.) trafen noch. Das war eine reife Leistung!

Niklas Remus (r.) freut sich über sein Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 für die SGD. © Picture Point / Gabor Krieg

18. Juli, 17.52 Uhr: Dynamo Dresden hat alles im Griff

Drei Viertel sind gespielt. Es steht weiterhin 2:0. Dynamo hat weiterhin alles fest im Griff, lässt klug und sicher den Ball laufen.