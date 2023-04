Dynamos Meistermacher Sohm kehrt zurück: "Für mich war es eine großartige Zeit!"

Dresden/Mannheim - 2021 schoss Pascal Sohm (31) die SGD am letzten Spieltag zum Meistertitel in der 3. Liga und stieg mit Schwarz-Gelb in die 2. Bundesliga auf. Weil er dort kaum noch spielte, zog es den Stürmer nach Mannheim. Morgen kehrt er erstmals wieder nach Dresden zurück. TAG24 hat mit dem 31-Jährigen vorab gesprochen.

Sohm : "Das wird auf jeden Fall was Besonderes. Ich würde lügen, wenn es nicht so wäre. Für mich war es eine großartige Zeit in Dresden und ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich vorher schon Sympathisant des Klubs war. Gerade mit Großaspach hatten wir ja großartige Spiele. Das hat mich schon etwas geprägt. Natürlich wird es - nicht nur deswegen - ein besonderes Spiel."

Sohm : "Das fing gut an, in Richtung Winterpause hatte ich aber immer weniger Einsatzzeiten. Als meine Frau schwanger wurde, hat sich zeitgleich die Möglichkeit ergeben, wieder in die Heimat zu wechseln."

Sohm : "In meiner ersten Saison sind wir mit einer coolen Mannschaft Meister geworden. Da habe ich noch mit vielen Leuten Kontakt, es waren einfach tolle Persönlichkeiten. Obwohl die Fans nicht ins Stadion durften, hat man viel mitbekommen. Wie sie uns auf anderen Wegen unterstützt haben, das ist definitiv hängen geblieben. Dass ich in Wiesbaden noch das entscheidende Tor zur Meisterschaft schießen konnte, war das Sahnehäubchen."

TAG24: Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Zeit in Dresden?

TAG24: Das Stadion ist so gut wie ausverkauft. Haben Sie jemals in Dresden vor ausverkauftem Haus gespielt oder hatte Corona das verhindert?

Bei Mannheims Sieg im Hinspiel bekam es Pascal Sohm unter anderem mit Claudio Kammerknecht (23, r.) zu tun. © IMAGO/Alfio Marino

TAG24: Was braucht es für einen Aufstieg in die 2. Bundesliga?

Sohm: "Gute Frage! In der Liga gibt es viele Vereine, die mit Herzblut kämpfen und arbeiten. Du brauchst also nicht nur Qualität. Auch die Persönlichkeiten und die Einstellung sind in der 3. Liga vielleicht noch mal ein Stück mehr gefordert als eine Etage höher. Da muss man auch mal mit Rückschlägen anders umgehen. Charakter ist unerlässlich."

TAG24: Auch in Mannheim gibt es den Traum vom Aufstieg, dafür braucht es drei Punkte in Dresden. Was für ein Spiel erwarten Sie?

Sohm: "Für beide Mannschaften ist die Partie enorm wichtig. Jeder weiß, was auf dem Spiel steht. Wir können Dynamo überholen, die können davonziehen. Ich glaube schon, dass es taktisch wird. Auf alle Fälle wird es spannend!"

TAG24: Unabhängig vom Spiel, wer geht am Ende rauf?

Sohm: "Für Elversberg sieht es aktuell ganz gut aus, auch Wiesbaden ist richtig gut in Form. Die haben aber ein nicht ganz so leichtes Restprogramm. Am Ende will ich natürlich, dass wir mit Mannheim da oben stehen. Wenn es Dynamo dann auch schafft, wäre es perfekt."