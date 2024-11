Dynamos Oehmichen krönt Startelf-Debüt mit Tor: "Darauf hatte ich spekuliert"

Dynamos Jonas Oehmichen (20) profitiert vom Abpraller des Ingolstädter Keepers Marius Funk (28), schraubt sich nach oben und versenkt das Leder im Gehäuse. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Aber alles in allem war es für ihn persönlich eine runde Woche. Er hat seine Spielminuten gesammelt. Und nicht nur das, der 20-Jährige konnte nachhaltig auf sich aufmerksam machen.

Dass er bei den Schanzern zum ersten Mal überhaupt die vollen 90 Minuten auf dem Platz stand, war nicht zu erkennen. Es sah eher aus, als würde er immer auf dieser Position im Mittelfeld spielen.

Zwar gönnte er sich in Halbzeit eins immer mal wieder eine Pause, aber insgesamt konnte der Youngster überzeugen. Gerade in der zweiten Hälfte. Da gelang ihm nicht nur der Treffer, und das per Kopf, er ruckte immer wieder an, ging resolut in die Zweikämpfe und kurbelte das Spiel an.

Sein Höhepunkt war die 58. Minute: "Jakob Lemmer kam zum Abschluss und der Torwart ließ ihn genau in meine Richtung prallen. Darauf hatte ich spekuliert, ich musste ihn dann nur noch über die Linie köpfen", lächelte er glücklich.