Dynamos Sieg-Rezept beim MSV: "Wille und Leidenschaft"

Dynamo Dresden hat sich gefangen, der MSV Duisburg ist im Aufwind. Trotz des großen Abstands in der Tabelle steht ein spannendes Drittliga-Spiel an.

Von Jens Maßlich

Duisburg - Die Ausgangslage am heutigen Sonntag 13.30 Uhr vor dem letzten Spieltag der Hinserie in der 3. Liga Uhr ist ziemlich klar: Der Tabellenzweite Dynamo Dresden tritt beim Vorletzten MSV Duisburg an - eine klare Sache! Oder doch nicht?

Kevin Ehlers (22, 2.v.r.) und seine Kollegen haben sich auf eine intensive Partie vorbereitet. © Lutz Hentschel Logisch, dass die SGD als Favorit in die Partie geht - auch, wenn einige Ausfälle drohen. Nicht nur die aktuellen Platzierungen geben dieser Rollenverteilung recht. Auch die Bilanz der vergangenen sechs Aufeinandertreffen. Sechsmal hieß der Sieger Dresden, bei einem Torverhältnis von 10:1. Dynamo Dresden Krankheiten und Verletzungen: Dynamo drohen einige Ausfälle "Das geht uns die gesamte Saison schon so. Wenn du oben mitspielst, bist du automatisch Favorit. Bisher sind wir auch ganz gut damit gefahren", gibt Kevin Ehlers (22) zu. Alles andere als ein Sieg wäre für das schwarz-gelbe Fan-Herz auch eine Enttäuschung. "Es ist ja schon ein bisschen länger so. Wir in der Mannschaft wissen, worauf es ankommt", so der Aushilfs-Außenverteidiger. Er prophezeit: "Das wird wieder ein Kampf und eine schöne Schlacht. Wenn wir die Tugenden vom vergangenen Wochenende als Basis nehmen und unsere spielerischen Elemente mit reinbringen, dann haben wir gute Chancen."

Dynamo Dresdens Sieg-Rezept: "Wille und Leidenschaft"