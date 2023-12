Kleine Krise beendet: Dynamo siegt in Unterzahl nach Handball-Rot!

Pure Willenskraft: Dynamo Dresden kämpfte sich in Unterzahl zum Sieg über Unterhaching. © Lutz Hentschel

Nach dem Platzverweis für "Torhüter" Claudio Kammerknecht und dem anschließenden Ausgleich zum 1:1 (41.) zeigte Dresden eine vorbildliche kämpferische Leistung. Stefan Kutschke (73.) vom Punkt ließ das Stadion beben.

Es war zunächst nicht sonderlich erbaulich, was die Schwarz-Gelben so anboten. Sie wollten, das war zu sehen. Doch sie spielten mit Bleiwesten, die Last war tonnenschwer. Nach einer knappen halben Stunde gab es erstmals in dieser Saison vereinzelte Pfiffe im Stadion.



Just in diese Pfiffe hinein erkämpfte sich Kutschke am Mittelkreis resolut den Ball gegen Sebastian Maier. Das Leder kam nach rechts zu Jonathan Meier, der Markus Schwabl aussteigen ließ und mit Schnitt in den Strafraum flankte.

Der mitgelaufene SGD-Kapitän verpasste die Kugel noch, doch am langen Pfosten hechtete Jakob Lemmer in den Ball und köpfte ihn über die Linie - 1:0 (32.)! Nach 302 torlosen Minuten jubelte Dynamo wieder.