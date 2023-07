Dynamos Standard-Problem: "Müssen eine Waffe sein!"

Dresden - Immerhin 31 Tore in sechs Testspielen: Dynamo Dresdens Tor-Bilanz stimmt. Am Ende hätten es noch deutlich mehr Treffer sein können. Denn was die Ausbeute nach Ecken und Freistößen betrifft, gibt es (traditionell) wieder einmal viel Luft nach oben.

"Das begleitet uns ja schon eine Weile und wird uns auch in der Liga wieder erwarten, wenn wir gegen tiefstehende Gegner spielen oder es nicht so läuft. Da müssen Standards eine Waffe sein!", fordert Kutschke.

Auch in der vergangenen Saison wurde viel zu wenig aus Eckbällen und Freistößen geholt. Der ruhende Ball lässt Kutschke und den Schwarz-Gelben alles andere als in Ruhe.

Der Routinier legte mal wieder den Finger in die Wunde, die Dynamo einfach nicht loswird.

"Das war vergangene Saison schon nicht so gut. Da müssen wir zulegen, das muss man schon so ehrlich sagen."

"Wir hätten aus unseren Standardsituationen viel mehr machen können", erklärte Stefan Kutschke (34) nach dem Testspiel-Sieg in Zwickau.

Kyu-Hyun Park (22, l.) ist einer von vielen, die sich gerade an Standardsituationen ausprobieren dürfen. © Max Patzig

Der 34-Jährige, Mittelstürmerkollege Manuel Schäffler (34) sowie die Abwehrspieler Jakob Lewald (24), Claudio Kammerknecht (24), Tobias Kraulich (24) und Kevin Ehlers (22) haben zumindest alle Voraussetzungen, um Kopfballduelle im gegnerischen Strafraum zu bestehen.

Lewald traf immerhin einmal in der Vorbereitung nach einem Eckball beim 5:1-Erfolg gegen St. Pölten, Schäffler beim 1:1 in Prag. Mehr war aber nicht.

Aktuell scheint die SGD beim Thema Standardsituationen noch in der Findungsphase. Zumal auch der etatmäßige Freistoß- und Eckballschütze aus der vergangenen Spielzeit, Ahmet Arslan, inzwischen beim 1. FC Magdeburg spielt.

In der Vorbereitung dürfen sich noch viele Spieler am ruhenden Ball ausprobieren. Coach Markus Anfang (49) wird das Freistoß- und Eckballtraining in den nächsten Tagen sicherlich noch intensivieren.

Im Rahmen einer Vorbereitung stehen Standardsituationen ohnehin meist am Ende einer langen Liste, oder? Anfang: "Was heißt am Ende? Wir haben das die Tage schon immer mit drinnen gehabt und werden das immer wieder mit reinnehmen. Standardsituationen werden elementar sein!"

Wenn sie denn auch funktionieren! Auch am Dienstag wurde zumindest wieder intensiv daran gearbeitet. Wenn auch mit mäßigem Erfolg.