Dynamos Verletzten-Duo wieder zurück! Aber reicht es schon für Düsseldorf?

Dresden - Der Mannschaftsbus von Dynamo Dresden machte sich bereits am Donnerstag auf den Weg, da war die Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf (18.30 Uhr) gerade erst vorbei. Thomas Stamm (43) saß natürlich noch nicht drin, auch kein Spieler. Rückschlüsse in Sachen Personal konnten nicht gezogen werden.

Tim Schreiber (23) musste einmal zuschauen, könnte aber in Düsseldorf wieder spielen. © Lutz Hentschel

Neben den drei Dauerverletzten Elias Bethke (23), Lennart Grill (27) und Vinko Sapina (30), die am Donnerstag um 17 Uhr nicht mit in den Eurowings-Flieger EW 9023 nach Düsseldorf gestiegen sind, galten auch Stammkeeper Tim Schreiber (24) und Innenverteidiger Thomas Keller (26) als fraglich.

Beide haben jedoch die Woche bereits wieder voll mittrainiert. Ob sie spielen, soll aber eher eine "perspektivische" Entscheidung werden, so Stamm. "Es gibt nicht nur dieses eine wichtige Spiel, es gibt noch vier. Wenn sie bei einhundert Prozent sind, sind sie dabei", erklärt Dynamos Coach.

Augenmaß und eine gesunde Selbsteinschätzung sind gefragt, denn der Schweizer will im heißen Saisonendspurt keine falsche Entscheidung treffen.

"Es war eine sehr kurze Woche für die Spieler, die jetzt herangeführt werden. Es geht grundsätzlich darum, dass die Jungs leistungsfähig sind bei 100 Prozent. Dann müssen wir entscheiden, ob das Sinn macht oder nicht. Wenn sie so wie Tim letzte Woche vielleicht nur bei 98 Prozent sind, dann sind sie nicht dabei", sagt der 43-Jährige.