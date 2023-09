Dynamos Zukunft: Kein "U23"-Team, aber der Frauen-Fußball ist ein Muss!

Spielen die Frauen des 1. FFC Fortuna Dresden - hier mit Jennifer Keller (23, r.), im Regionalliga-Punktspiel bei Union Berlin - bald unter dem Namen Dynamo oder kommt es zumindest zu einer vertieften Kooperation der beiden Vereine? © Imago/Matthias Koch

"Strukturelle, grundsätzliche Themen, was den Sport, die erste Mannschaft und die Jugend betrifft. Die werden wir jetzt besprechen, um den Grundstein für die kommenden Jahre zu legen", sagt er. Meint er eine mögliche "U23" oder Frauen-Fußball?

"Alles muss wirtschaftlich machbar sein", erklärt er, dass nicht alles auf einmal möglich ist. "Wir können nicht alles machen, was wir wollen. Wir müssen uns darauf verständigen, was nach der Saison die Schwerpunkte für Dynamo sind." Was Becker vermeiden will: Alles Mögliche anfangen, aber nichts richtig zu Ende bringen.



So gerne er selbst eine "U23" auf die Beine stellen würde, erteilt er dem Thema zunächst eine Absage.

"Ich befürworte das. Klar, wäre es besser. Aber, auch das ist Teil der Wahrheit, am Ende musst du aus der Begebenheit, die du hast, eine Lösung finden, wo alle berücksichtigt sind", so Becker.