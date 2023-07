Dynamos zweiter Test: Heute geht's gegen Max Kruses Paderborner

Walchsee - Nach dem freien Nachmittag am gestrigen Mittwoch wird es knapp 24 Stunden später wieder ernst. Denn mit dem SC Paderborn wartet auf Dynamo Dresden am heutigen Donnerstag im vierten Testspiel der Sommervorbereitung ein richtig harter Brocken.

Auf Neuzugang Tobias Kraulich (24, 2.v.r.) und die komplette Dynamo-Mannschaft kommt ein Härtetest zu. © Max Patzig

Der SCP bereitet sich derzeit im 30 Kilometer entfernten Bad Häring - wo Dynamo vergangene Saison im Sommer weilte - auf die neue Saison in der 2. Bundesliga vor. Nach dem letztlich dann doch mit Platz sechs deutlich verpassten Aufstieg in der vergangenen Spielzeit wollen die Ostwestfalen dieses Jahr richtig angreifen.

"Die waren letztes Jahr eine der besten Offensiven der 2. Bundesliga. Paderborn hat richtig viel individuelle Qualität, auch wenn sie zwei oder drei Spieler verloren haben", erklärt Tobias Kraulich (24).



Auf Dynamos Innenverteidiger und seine Nebenmänner könnte ordentliche Offensiv-Power zukommen: "Man weiß ja nicht, wer spielt. In Testspielen ist es schwerer, sich darauf vorzubereiten als in Pflichtspielen. Aber man kennt den Gegner ja, deren Qualitäten."

"So ist es auch für das Team eine kleine Herausforderung, weil du schnell erkennen musst, welches System spielen die, wie agieren sie und wie gehst du dagegen am besten vor", so Kraulich.