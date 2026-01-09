"Ein bisschen zu viel Energie": Dynamo-Profi Faber lässt keine Minute ungenutzt!

Antalya (Türkei) - So ein Trainingslager kann schon anstrengend sein. Meistens eigentlich für die Beine, für den ein oder anderen Schwarz-Gelben vielleicht aber im Kopf - befürchtet zumindest Konrad Faber (28).

Hält seine Kollegen fernab des Platzes so richtig in Bewegung: Dynamo-Kicker Konrad Faber (28). © Lutz Hentschel

"Ich hoffe sehr, dass ich bei zwei, drei Kollegen nicht für einen Lagerkoller verantwortlich bin", gibt der mal wieder äußerst gut gelaunte Außenverteidiger von Dynamo Dresden zu und erklärt, warum:

"Ich gehe allen auf die Nerven, weil ich die ganze Zeit irgendwas machen will. Ich will mit denen mal Tennis spielen, Beachvolleyball, aber die wollen alle nicht. Denen ist es dann immer zu viel und dann machen sie Witze über mich."

Besonders hart trifft es wohl Zimmerkollege Claudio Kammerknecht (26), der sein Leid bereits den Fans geklagt haben soll: "Wenn er schlafen gehen will, muss er das eine halbe bis dreiviertel Stunde vorher anmelden. Weil, so direkt sagen, er geht jetzt schlafen, dann kann ich ihn nicht in Ruhe lassen", zeigt sich Faber ehrlich.

"Und wenn 'Kammer' um vielleicht viertel nach elf anmeldet, er will schlafen gehen, dann lässt 'Konny' ihn so viertel vor zwölf ungefähr in Ruhe, sagt nichts mehr, macht keinen Blödsinn mehr und dann kann er schlafen."

Morgens wachen die beiden bei Musik aus Sri Lanka auf, ansonsten hat Faber noch den Finnen in sich entdeckt, heizt allen Spielern und Fans in der Sauna mit seinen Aufgüssen ordentlich ein, sogar mit "eigenen Wedelarten" mit dem Handtuch.

"Ich habe einfach ein bisschen zu viel Energie, das war irgendwie auch noch nie anders. Da bin ich froh drum, also mir macht das Spaß", so die Leihgabe vom FC St. Gallen.