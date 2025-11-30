Eine Eins, viele Zweier: Dynamo-Noten zum ersten Heimsieg der Saison!

Dresden - Ein teuer erkaufter Dreier! Es hätte ein stimmungsvoller 1. Advent werden können. 30.817 Zuschauer, der erste Zweitliga -Heimsieg seit über vier Jahren, runter von einem Abstiegsplatz. Alle, die es mit Dynamo hielten, hätten nach dem 2:1 (1:0) gegen Fortuna Düsseldorf feiern können, wäre da nicht die schwere Knieverletzung von Lennart Grill Sekunden vorm Abpfiff gewesen. Die TAG24 -Noten.

Dynamo-Keeper Lennart Grill (26) musste auf einer Trage vom Platz gebracht werden. © Robert Michael/dpa

Lennart Grill: Da rannte sogar Gegenüber Florian Kastenmeier hin und hielt ihn im Arm. Er rutschte nach 94 Minuten weg - riecht, so bitter das ist, nach Kreuzbandriss. Er wurde mit der Trage abtransportiert. Dynamo hatte schon fünfmal gewechselt, Aljaz Casar ging ins Tor und hielt es sauber. Gute Besserung, "Lenni"- Note: 2.

Julian Pauli: War gar nicht so sehr damit beschäftigt, in die Zweikämpfe zu gehen. Dafür spielte Düsseldorf zu abwartend. War aber im Spielaufbau immer eine gute Anspielstation - Note: 2.

Lukas Boeder: Es gab Partien, da war er mehr gefordert. Organisierte gut, stellte gut zu. Er hatte alles im Griff - Note: 2.

Friedrich Müller: Erstes Heimspiel vor voller Hütte. Juckte ihn nicht, spielte ruhig, agierte abgebrüht. Mag er innerlich nervös gewesen sein, äußerlich merkte man es ihm zu keiner Sekunde an. Wurde nicht so gefordert wie in Bochum, langte aber im zweiten Durchgang ordentlich hin - Note: 2.

Konrad Faber: Er marschierte jede Sekunde, hinten sehr sicher, anfangs aber ohne großen Ertrag im Vorwärtsgang. Dann gab er die Flanke zum 1:0. Auch in der zweiten Hälfte ein starker Faktor, der selbst am Ende der Partie noch mühelos Sprints hinlegte - Note: 2.

Kofi Amoako (bis 85.): Die Fleißbiene im Mittelfeld, machte Meter, lief die Lücken zu und fand immer wieder die Muse, sich mit in den Angriff einzuschalten. Agierte dort aber zu zögerlich, mit mehr Wucht hätte er in einigen Situationen etwas reißen können - Note: 2.