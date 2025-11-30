Ein Dynamo-Tor gegen den Ex! "Vince", mach' es einfach wie einst "Dafi"

Dresden - Ein Tanz mit dem Ex! Markus Anfang (51) kommt als Trainer von Fortuna Düsseldorf zurück nach Dresden , Vincent Vermeij (31) und Christoph Daferner (27) spielen jetzt für Dynamo , gingen einst für die Rheinländer auf Torejagd. Es ist also ein besonders für manche. Vermeij macht das auch gar keinen Hehl draus.

Vincent Vermeij (31) jubelte nach seinem Tor zum 2:0 in Bochum. Es war sein erster Treffer im Dynamo-Trikot. Folgt der zweite am Sonntag? © imago/Ulrich Hufnagel

Für die Fortuna traf er in 50 Spielen 13-mal. Von 2023 bis zum Juni 2025 spielte er in Düsseldorf, dann zog es ihn vom Rhein an die Elbe. Im schwarz-gelben Trikot konnte er beim 2:1 in Bochum seinen ersten Treffer bejubeln. Gerade rechtzeitig vor dem Duell am Sonntag hat er seinen Torinstinkt zurück.

"Letzte Saison bei der Fortuna habe ich nicht so viel gespielt, hier bin ich mit einem Virus gestartet. Von daher freue ich mich extrem, dass ich mal wieder getroffen habe. Ich hoffe natürlich auf noch viele weitere Tore für Dynamo", so Vermeij.



Und da jetzt wieder so langsam an seine 100 Prozent kommt, kann er gleich weiter ballern. Und es ist ja oft so, dass dies gegen den Ex-Verein gelingt. Er muss nur zu Daferner schauen.

Als er zurück nach Dresden kam, schoss er prompt Düsseldorf aus dem DFB-Pokal. Nachmachen ist empfohlen. Wäre nicht nur für ihn wichtig, sondern für die gesamte Mannschaft. Mit einem Dreier wäre auch endlich dieser unglaubliche Heimfluch gebannt. "Wir werden alles dafür tun. Wir müssen bodenständig bleiben, aber trotzdem dieses Vertrauen, das wir uns jetzt geholt haben, mitzunehmen", sagt der niederländische Hüne:

"Genau das gleiche, was wir in der ersten Halbzeit in Bochum gemacht haben, müssen wir über 90 Minuten machen. Dann habe ich ein ganz gutes Gefühl."