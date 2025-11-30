Ein Dynamo-Tor gegen den Ex! "Vince", mach' es einfach wie einst "Dafi"
Dresden - Ein Tanz mit dem Ex! Markus Anfang (51) kommt als Trainer von Fortuna Düsseldorf zurück nach Dresden, Vincent Vermeij (31) und Christoph Daferner (27) spielen jetzt für Dynamo, gingen einst für die Rheinländer auf Torejagd. Es ist also ein besonders für manche. Vermeij macht das auch gar keinen Hehl draus.
Für die Fortuna traf er in 50 Spielen 13-mal. Von 2023 bis zum Juni 2025 spielte er in Düsseldorf, dann zog es ihn vom Rhein an die Elbe. Im schwarz-gelben Trikot konnte er beim 2:1 in Bochum seinen ersten Treffer bejubeln. Gerade rechtzeitig vor dem Duell am Sonntag hat er seinen Torinstinkt zurück.
"Letzte Saison bei der Fortuna habe ich nicht so viel gespielt, hier bin ich mit einem Virus gestartet. Von daher freue ich mich extrem, dass ich mal wieder getroffen habe. Ich hoffe natürlich auf noch viele weitere Tore für Dynamo", so Vermeij.
Und da jetzt wieder so langsam an seine 100 Prozent kommt, kann er gleich weiter ballern. Und es ist ja oft so, dass dies gegen den Ex-Verein gelingt. Er muss nur zu Daferner schauen.
Als er zurück nach Dresden kam, schoss er prompt Düsseldorf aus dem DFB-Pokal. Nachmachen ist empfohlen. Wäre nicht nur für ihn wichtig, sondern für die gesamte Mannschaft. Mit einem Dreier wäre auch endlich dieser unglaubliche Heimfluch gebannt. "Wir werden alles dafür tun. Wir müssen bodenständig bleiben, aber trotzdem dieses Vertrauen, das wir uns jetzt geholt haben, mitzunehmen", sagt der niederländische Hüne:
"Genau das gleiche, was wir in der ersten Halbzeit in Bochum gemacht haben, müssen wir über 90 Minuten machen. Dann habe ich ein ganz gutes Gefühl."
Dynamo Dresdens: Bringt Thomas Stamm das Duo aus Vermeij und Daferner?
SGD-Trainer Thomas Stamm (42) hat nie an Vermeij gezweifelt, er kennt ihn schon aus gemeinsamen Freiburger Zeiten. Für ihn war das Tordebüt nur eine Frage der Zeit.
"Es ist wichtig, dass er Rhythmus hat. Nicht nur durch Spiele, sondern auch durch Trainings. Er hat sehr lange durch eine Viruserkrankung gefehlt, das spürt man immer noch. Er ist insgesamt auf einem sehr guten Weg. Das Tor tut jedem Stürmer gut. Das gibt viel Selbstvertrauen", erklärt der 42-Jährige.
Ob er beide gleich von Anfang an bringen wird oder nur einen, das verrät der Coach natürlich noch nicht.
"Es liegt an uns, gute Entscheidungen zu treffen, ob wir mit Vince oder Christoph oder mit zwei Stürmern spielen. Wir haben auch Stefan Kutschke und da vorn so ein bisschen die Qual der Wahl – je nachdem, wie wir es angehen wollen."
Egal, wie. Hauptsache erfolgreich gegen Anfang und Co.
