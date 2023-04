Einer der ältesten Fanclubs im Dynamoland: "Die Treue zum Verein bleibt bis zum Schluss"

Dresden - Eine Knie-Operation verhinderte zuletzt Steffen Manns (59) Präsenz bei den Spielen von Dynamo Dresden . Aber sonst ist er eigentlich immer da, quasi "IMMER-ZU", wie auch der Name des Fanclubs, dem er angehört, so gut beschreibt.

Sie sind eigentlich immer da, wie es auch sinnbildlich auf der Flagge steht. © Fanclub "IMMER-ZU"

Zum Symbol des Fanclubs wurde unter anderem auch eine übergroße Schaumstoffhand, die Mann stets mit ins Stadion nahm.

"Wir brauchten für das Auswärtsspiel in Bukarest was Besonderes. Da habe ich gesagt, ich lasse mir was einfallen, und bin auf die Idee mit der Hand gekommen."

Zuletzt kam sie nur noch selten mit ins Stadion. Zum 70. Geburtstag soll sie aber eventuell mal wieder zu sehen sein.

Natürlich sind dann alle wieder da. Denn so fasst es auch Schwägerin und Mitglied Elke Kühn so treffend zusammen: "Die Treue bleibt bis zum Schluss. Das haben wir uns geschworen und da wird sich in guten wie in schlechten Zeiten nichts daran ändern!"