Dynamo Dresden vor dem Hertha-Kracher: Mit Pech ist heute Abend das Mittelfeld weg!

Dresden - Dieses Spiel hat alles! Samstagabend, Flutlicht, ein ausverkauftes Haus, mit Hertha BSC einen ambitionierten Gegner zu Gast und gerade vor dem Spiel durch den Tod von Hans-Jürgen Kreische (†78) ordentlich Emotionen. Jede Menge Ablenkungspotenzial für Dynamo Dresdens Kicker vom Wesentlichen: drei Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

Niklas Hauptmann (29, l.) und Kofi Amoako (20, M.) müssen ein wenig aufpassen. © Lutz Hentschel

"Wir haben heute noch einmal darüber gesprochen", erklärte Thomas Stamm (43) am Donnerstag. Dynamos Coach bleibt gelassen: "Wir haben es aber in den letzten Wochen extrem gut hinbekommen, Dinge so auszublenden, dass wir uns aufs Wesentliche konzentrieren. Egal ob Derby, Sechs-Punkte-Spiel: Wir haben die Dinge gut hinbekommen, um im Hier und Jetzt zu sein."

Stamm will "Vorfreude auf so ein Spiel" sehen, denn das "muss im Vordergrund stehen. Wenn Spaß, Freude, Intensität und Leidenschaft im Vordergrund stehen, kannst du die anderen Dinge gut ausblenden. Immer in den Vordergrund rücken, was man wirklich beeinflussen kann."

Eines dieser Dinge: Gelbe Karten. Nicht immer kannst du Fouls und Verwarnungen kontrollieren, gerade jetzt musst du es aber hinbekommen. Denn läuft es ganz schlimm, bricht in einem Spiel der heißen Crunchtime das komplette Mittelfeld weg.

"Wir haben es immer auf dem Schirm. Du wirst aber im Fußball nicht immer alles kontrollieren können. Aber weil wir es auf dem Schirm haben, haben wir schon die ein oder andere Möglichkeit, dass es nicht dazu kommt", so Stamm.