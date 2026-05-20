Bleibt Wagner bei Dynamo? "Ich könnte es mir vorstellen!"
Dresden - Als am Sonntag nach dem 2:1 über Kiel die sieben Leihspieler von Dynamo Dresden verabschiedet wurden, donnerte jedes Mal tosender Applaus auf. Bei Robert Wagner (22) jedoch war er lauter und anhaltender. Der 22-Jährige hat sich in nur fünf Monaten in die Herzen der Fans gespielt. Alle hoffen, dass er zurückkehren wird zur neuen Saison.
"Unser Ed Sheeran", lacht Trainer Thomas Stamm (43), wenn er an den Rotschopf denkt. Dieser hat in der Tat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem britischen Superstar. Wagner kann sicher nicht so gut singen wie Sheeran, dafür besser Fußball spielen. Und allein das zählt.
"Ja, das wäre schön, wenn Robert bleiben würde", gibt Stamm unumwunden zu: "Aber da hängen so unfassbar viele Faktoren dran." Schließlich war Wagner nur vom SC Freiburg ausgeliehen.
Was sagt denn der Protagonist selbst? Schließlich sieht man sich immer zweimal im Leben. "Das ist ein gutes Sprichwort", sagt Wagner.
"Es ist noch alles offen. Ich kann wirklich noch nichts sagen. Jetzt ist erst mal Urlaub, ich werde mir viele Dinge durch den Kopf gehen lassen. Es sind auch noch andere Faktoren, die ich nicht beeinflussen kann. Dass es mir hier unfassbar viel Spaß gemacht hat, das hat man, glaube ich, gesehen", sprudelt es aus ihm heraus.
Eine Absage an Dynamo sind diese Sätze definitiv nicht. Er könnte sich also vorstellen zu bleiben? Er strahlt bei der Antwort über das ganze Gesicht: "Ich könnte es mir vorstellen. Aber, wie gesagt, es sind noch viele Faktoren, die da mit reinspielen. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen."
Dynamo Dresden: Robert Wagner und Thomas Stamm - das passt
Trainer und Spieler kennen sich schon lange aus der gemeinsamen Zeit beim - natürlich - SC Freiburg. Sie schätzen sich und wissen, was sie aneinander haben.
In Dresden ist Wagner nach Leihen zu Fürth, St. Pauli und Kiel regelrecht aufgeblüht. Ohne die anderen kleinreden zu wollen. Er war am Ende wohl der wertvollste Winterneuzugang. Mit seiner Art, Fußball zu spielen, hat er die Herzen der Fans erobert. Das des Trainers hatte er schon.
"Der Trainer ist enorm wichtig und auch, ob die Spielidee passt. Und die passt hier, und sie passt zu mir. Thomas Stamm ist ein unfassbar guter Trainer", sagt Wagner. Und dann kommen noch die Fans dazu. "Ich bin mit wenig Erwartungen gekommen. Es wurde alles übertroffen, die Hütte hat immer gebrannt, ich habe jede Minute genossen."
Hoffentlich kommen ab Juli viele dazu.
Titelfoto: Lutz Hentschel