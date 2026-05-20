Bleibt Wagner bei Dynamo? "Ich könnte es mir vorstellen!"

Dresden - Als am Sonntag nach dem 2:1 über Kiel die sieben Leihspieler von Dynamo Dresden verabschiedet wurden, donnerte jedes Mal tosender Applaus auf. Bei Robert Wagner (22) jedoch war er lauter und anhaltender. Der 22-Jährige hat sich in nur fünf Monaten in die Herzen der Fans gespielt. Alle hoffen, dass er zurückkehren wird zur neuen Saison.

Robert Wagner (22, l.), so wie er sich in die Herzen der Fans gespielt hat: mit Willen, Leidenschaft und Einsatz im Zweikampf. © DPA/Robert Michael

"Unser Ed Sheeran", lacht Trainer Thomas Stamm (43), wenn er an den Rotschopf denkt. Dieser hat in der Tat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem britischen Superstar. Wagner kann sicher nicht so gut singen wie Sheeran, dafür besser Fußball spielen. Und allein das zählt.

"Ja, das wäre schön, wenn Robert bleiben würde", gibt Stamm unumwunden zu: "Aber da hängen so unfassbar viele Faktoren dran." Schließlich war Wagner nur vom SC Freiburg ausgeliehen.

Was sagt denn der Protagonist selbst? Schließlich sieht man sich immer zweimal im Leben. "Das ist ein gutes Sprichwort", sagt Wagner.

"Es ist noch alles offen. Ich kann wirklich noch nichts sagen. Jetzt ist erst mal Urlaub, ich werde mir viele Dinge durch den Kopf gehen lassen. Es sind auch noch andere Faktoren, die ich nicht beeinflussen kann. Dass es mir hier unfassbar viel Spaß gemacht hat, das hat man, glaube ich, gesehen", sprudelt es aus ihm heraus.

Eine Absage an Dynamo sind diese Sätze definitiv nicht. Er könnte sich also vorstellen zu bleiben? Er strahlt bei der Antwort über das ganze Gesicht: "Ich könnte es mir vorstellen. Aber, wie gesagt, es sind noch viele Faktoren, die da mit reinspielen. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen."