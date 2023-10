Er geht hoch: Sattes Marktwert-Plus für Batista Meier und weitere Drittliga-Kicker!

Verl - 13 Scorerpunkte in elf Spielen! Nach vielen enttäuschenden Jahren blüht Dynamo -Leihgabe Oliver Batista Meier (22) diese Drittliga -Spielzeit so richtig auf. Seine bisher stärkste Saison im Herrenbereich wirkt sich positiv auf seinen Marktwert aus.

Hat die Kurve bekommen: Das Standing von Oliver Batista Meier (22) ist bei Leih-Klub SC Verl, vielen Fans und auf dem Markt nach seinem furiosen Saisonstart gestiegen. © IMAGO / Dünhölter SportPresseFoto

Der Abwärtstrend ist gestoppt! In seiner fünften Herrensaison hat es beim einstigen deutschen Toptalent Oliver Batista Meier (2018 Preisträger der glamourösen Fritz-Walter-Medaille in Silber) endlich "klick" gemacht.

Beim SC Verl verzückt der Edeltechniker in der laufenden Saison Fans, Mitspieler und Konkurrenten mit seiner offensiven Extraklasse, ist mit 13 Scorerpunkten Führender der ligaweiten Statistik.

Nicht zuletzt dank seines Gala-Auftrittes beim Verler 5:0-Sieg in Essen ist der Flügelstürmer wieder in aller Munde. Und in der Szene ein gefragter Mann!

Sah auch das für seine Marktwerte bekannte Fachportal transfermarkt.de so, das den Wert des Ausnahmekönners um 50 Prozent anhob. "OBM" wird jetzt auf 450.000 Euro taxiert, Tendenz weiter steigend.

Damit ist der Hochbegabte zwar weiterhin weit entfernt von seinem ehemaligen Topwert von 1,5 Millionen Euro aus dem Sommer 2020, immerhin ist es der erste Wertgewinn seit über drei Jahren überhaupt.

Für Dynamo Dresden könnte Batista Meier so oder so kommenden Sommer wertvoll werden - als sportliche Verstärkung oder Verkaufskandidat, der Vertrag des 22-Jährigen ist noch bis 2025 in Elbflorenz datiert.