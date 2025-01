Ex-Dynamo Harres trifft nach Lust und Laune: Entwicklung überrascht Kutschke!

Dresden/Kiel - Sieben Tore in den ersten zehn Bundesligaspielen. In den vergangenen Jahren gelang das nur Harry Kane (15 Treffer) für die Bayern , Deniz Undav für Stuttgart , Loïs Openda (je 8) für RB Leipzig und Victor Boniface (7) für Bayer Leverkusen - und jetzt schaffte dies Phil Harres für Kiel . Das letzte schoss er beim 4:2 gegen Dortmund am Dienstag.

"Das ist eine klasse Quote. Das freut mich für den Jungen", sagt Dynamo-Kapitän Stefan Kutschke: "In der Kürze der Zeit überrascht mich seine Entwicklung."

Mehr noch: Nach dem Ende der Hinrunde am Mittwoch ist Harres hinter Jonny Burghardt ( Mainz /12), Tim Kleindienst ( Mönchengladbach /9) und Jamal Musiala (Bayern/8) der viertbeste deutsche Schütze in der Bundesliga.

Stefan Kutschke (36, r.) sprach nach dem Training über seinen früheren Teamkollegen Phil Harres. © Lutz Hentschel

"Er hatte die besten Voraussetzungen für eine gute Stürmer-Karriere. Er war groß, er war athletisch, er war schnell", so der 36-Jährige.

Er gibt zu, dass auch in der Kabine schon über den Ex-Dynamo geredet wurde: "Mensch, haben wir ihn verkannt, hat Dynamo Dresden die Augen verschlossen?", fragen sich die Jungs.

"Nein, der Umweg über die Regionalliga in Homburg hat Phil gutgetan. Das kann man nicht ahnen. Ihr habt ja die Vorbereitungen auch gesehen, als er hier war. Es war ja nicht so, dass er alles in Grund und Boden geschossen hat. Klar ist das ärgerlich, dass er nicht mehr hier ist. Aber er ist ja nicht das erste Beispiel, dass man über einen Umweg eine steile Kariere hinlegen kann", spricht Kutschke auch Robert Andrich an.

Er kam in Dresden gar nicht klar, ist jetzt Meister, Pokalsieger und Nationalspieler.