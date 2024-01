Sieben Monate ohne Klub: Ex-Dynamo Max Kulke hat in der Regionalliga unterschrieben!

Berlin - Sieben Monate nach seinem Abschied von Dynamo Dresden hat Max Kulke (23) einen neuen Klub in der Regionalliga Nordost gefunden.

Max Kulke (23) trat in 37 Pflichtspielen für Dynamo gegen das runde Leder. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Vor ziemlich genau einem Jahr war Max Kulke Stammspieler in der 3. Liga für die SGD - der variabel einsetzbare Defensivspieler gab über mehrere Wochen den Aushilfs-Linksverteidiger.

Dennoch wurde der Vertrag des langjährigen SGD-Jugendspielers (seit 2013 im Klub) am Saisonende nicht verlängert. Der gebürtige Görlitzer stand ab Juli erstmals in seiner Karriere ohne Verein da.

Wenige Tage vor dem Deadline-Day hat der ausgebildete zentrale Mittelfeldspieler nun eine Liga tiefer unterschrieben! Kulke wechselt zu Altglienicke und folgt seinem Ex-Teamkollegen Akaki Gogia (32) in den Südosten Berlins.

Die VSG sah in der Schaltzentrale des Mittelfelds Bedarf, da in Rintaro Yajima (31) und Robert Zietarski (30) zwei zentrale Säulen länger nicht zur Verfügung stehen. Die Chance für Kulke, auf seiner Paradeposition wieder Spielpraxis zu sammeln und sich für höhere Aufgaben ins Rampenlicht zu spielen.

Klappte schon einmal: In der Rückrunde der Saison 2021/22 lief Kulke für Meuselwitz ebenfalls in der Regionalliga Nordost auf und kehrte gestärkt in die 3. Liga zu Dynamo zurück.