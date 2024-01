Feinstes Holland-Gras für die Dynamo-Profis: Neuer Rasen soll heute liegen!

Dresden - Etwas verspätet, aber noch rechtzeitig: Im Rudolf-Harbig-Stadion wird in diesen Tagen der Rasen ausgetauscht. Am heutigen Donnerstag sollen die Arbeiten abgeschlossen werden, am Freitag werden die Linien gezogen, sodass dem Heimauftakt am Samstag gegen Sandhausen nichts im Wege steht.