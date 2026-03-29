Freude oder Trauer bei der SGD? KI sagt vorher, ob Dynamo den Klassenerhalt schafft
Dresden - KI, künstliche Intelligenz. Viele Firmen arbeiten bereits mit dem Tool der Zukunft. Wir haben sie ausnahmsweise auch genutzt und gefragt: Bleibt Dynamo drin, schafft Dresden den Klassenerhalt? Antwort: Ja, die SGD geht nach ihrer Berechnung mit 38 Punkten auf Platz 13 aus der Saison.
Wie kommt die KI dazu? Sie hat die bisherige Rückrunde unter die Lupe genommen, die aktuelle Formkurve berücksichtigt und sich die restlichen sieben Partien aller im Abstiegskampf verwickelten Mannschaften angeschaut.
Dresden ist mit 16 Punkten das formstärkste Team aus dem Keller. Gut, das kann jeder sehen, wenn er auf die Tabelle schaut. Doch die KI geht weiter.
Die Schwarz-Gelben haben noch vier Heimspiele, ein ausgewogenes Programm und drei sogenannte Sechs-Punkte-Spiele gegen Bochum, in Braunschweig und gegen Kiel. Die bisherigen drei gegen Fürth, Magdeburg und Münster hat die SGD in der Rückrunde gewonnen.
"Dresden gewinnt die richtigen Spiele", analysiert sie dazu. "Die Mannschaft ist mental top, hat Stärke bewiesen. Dresden kann mit Druck umgehen."
Sie traut Dynamo in diesen Begegnungen fünf Punkte zu.
Kann Dynamo Dresden sich wieder auf seine Heimstärke verlassen?
Zudem hat sie die zurückgewonnene Heimstärke bemerkt. Von fünf Partien in der Rückrunde wurden drei gewonnen, einmal remis gespielt und einmal verloren. "Die Heimstärke wird zum emotionalen Push", schreibt die KI dazu.
Ihre Prognose für die verbleibenden Partien: zwei Siege, drei Remis und zwei Niederlagen. Würde eben 38 Punkte ergeben. Als Absteiger nennt die KI übrigens Münster (33) und Magdeburg (35). Auf Rang 16 hat sie Kiel (37) ausgerechnet.
Bleibt zu hoffen, dass die KI recht behält und Dresden nicht erst am letzten Spieltag gegen Holstein alles klarmacht. Würde die Nerven schonen.
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Titelfoto: Bildmontage: Lutz Hentschel (2)