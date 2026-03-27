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Dynamo-Dresden-Blog: Termine bis Saisonende stehen! An diesen Tagen spielt die SGD

Dynamo-Dresden-Blog: Termine bis Saisonende stehen! An diesen Tagen spielt die SGD

Dresden - Mit der 1:2-Pleite beim SC Paderborn hat Dynamo Dresden am Samstag einen Rückschlag im Abstiegskampf erlitten.

Zum Mundabputzen bleiben der SGD jetzt aber gleich zwei Wochen Zeit, denn die Länderspielpause steht auf dem Programm, ehe am 4. April (Samstag, 20.30 Uhr) die Hertha zum abendlichen Topspiel ins Rudolf-Harbig-Stadion kommt.

In unserem Blog bleibt Ihr bei allen News rund um Dynamo Dresden auf dem Laufenden.

27. März, 14.09 Uhr: Die Termine für Dynamo Dresden bis Saisonende sind da

Kalender raus und Stifte gezückt: Die Spieltermine von Dynamo Dresden bis Saisonende sind da. Demnach muss das Team von Trainer Thomas Stamm am Freitagabend, dem 24. April um 18.30 Uhr bei Fortuna Düsseldorf ran.

Danach folgen zwei Samstagsspiele daheim gegen Kaiserslautern und auswärts in Braunschweig, ehe am 17. Mai der letzte Spieltag mit einem Heimauftritt gegen Holstein Kiel ansteht.

Die Termine im Überblick:

24.4. Fortuna Düsseldorf - Dynamo Dresden (18.30 Uhr)

2.5. Dynamo Dresden - 1. FC Kaiserslautern (13 Uhr)

9.5. Eintracht Braunschweig - Dynamo Dresden (13 Uhr)

17.5. Dynamo Dresden - Holstein Kiel (15.30 Uhr)

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Die DFL hat die Termine für Dynamo Dresden bis Saisonende veröffentlicht.
Die DFL hat die Termine für Dynamo Dresden bis Saisonende veröffentlicht.  © Lutz Hentschel

26. März, 16.17 Uhr: SGD entscheidet Testspiel gegen FK Mladá Boleslav für sich

Schluss für heute! Das war kein Leckerbissen, was Dynamo Dresden da vor rund 150 Fans in der Akademie gegen FK Mladá Boleslav abgeliefert hat. Für einen Sieg reichte es gegen den tschechischen Erstligisten trotzdem.

Beim 2:1 machten Christoph Daferner (54./FE) und Stefan Kutschke (115.) die Tore für Schwarz-Gelb. Filip Lehky (97.) glich zwischenzeitlich aus.

Den kompletten Spielbericht findet Ihr hier: "Wenig Glanz gegen Erstligisten: Schwaches Testspiel von Dynamo reicht trotzdem zum Sieg".

Schluss in der Walter-Fritzsch-Akademie!
Schluss in der Walter-Fritzsch-Akademie!  © TAG24/Jens Maßlich

26. März, 16.14 Uhr: Dynamo Dresden liegt wieder in Führung

115. Minute: Fehlende Effizienz kann man Dynamo nicht verwerfen! Eine der wenigen Chancen im zweiten Durchgang nutzte Stefan Kutschke per Kopf zur erneuten 2:1-Führung. Niklas Hauptmann hatte geflankt.

Nur eine Minute später ließ dann aber doch Ben Bobzien die Entscheidung liegen.

26. März, 15.56 Uhr: FK Mlada Boleslav gleicht gegen Dynamo Dresden aus

Und tatsächlich ist etwas passiert. Der Ausgleich für Boleslav in der 97. Minute durch Filip Lehky.

So war das mit den Wechseln nicht geplant, zumal Stefan Kutschke kurz zuvor noch aus guter Distanz knapp drüber ballerte.

26. März, 15.50 Uhr: Dynamo Dresden wechselt komplett durch

90. Minute: Es besteht Hoffnung auf ein bisschen mehr Action.

Der zweite Anzug hat Feierabend, Thomas Stamm bringt zehn neue Mann. Bis auf Jan-Hendrik Marx und Keeper Maximus Fritzsche auch alles Startelf-Kandidaten.

Jetzt gehen die etablierten Zweitligakräfte um Niklas Hauptmann (r.) und Robert Wagner (2.v.r.) aufs Feld.
Jetzt gehen die etablierten Zweitligakräfte um Niklas Hauptmann (r.) und Robert Wagner (2.v.r.) aufs Feld.  © TAG24/Jens Maßlich

26. März, 15.22 Uhr: Das Spiel läuft wieder, Dynamo Dresden wechselt einmal

Das Spiel läuft wieder und auf Seite der SGD ist nur einer neu auf dem Platz. Stefan Kutschke ersetzt den bisher einzigen Torschützen Christoph Daferner. Und das ist auch lautstark auf dem Platz zu vernehmen.

Die große Wechselorgie soll es aber erst später geben. 16 Ersatzspieler hat Stamm dafür zur Verfügung, Tim Schreiber, Elias Bethke, Vinko Sapina, Vincent Vermeij, Kofi Amoako und Thomas Keller sind nicht mit dabei.

Stefan Kutschke steht jetzt auf dem Platz.
Stefan Kutschke steht jetzt auf dem Platz.  © TAG24/Jens Maßlich

26. März, 14.59 Uhr: Dynamo Dresden führt zur Halbzeit mit 1:0 gegen den FK Mlada Boleslav

Überpünktlich pfeift Schiedsrichter Jens Klemm zur Pause.

Die ersten 60 (bisher recht langweiligen) Minuten sind gespielt. Die SGD führt vor rund 150 Fans mit 1:0. Und viel mehr lässt sich dazu auch nicht sagen.

Überpünktlich geht es in die Halbzeitpause.
Überpünktlich geht es in die Halbzeitpause.  © TAG24/Jens Maßlich

26. März, 14.55 Uhr: Dynamo Dresden geht in Führung

54. Minute: Endlich! Dynamos zweiter Torschuss ist drin. Es brauchte allerdings einen Elfmeter.

Luca Herrmann wurde von Denis Donat im Strafraum gelegt, Christoph Daferner verwandelte sicher zum 1:0.

Dynamo Dresden geht gegen den FK Mlada Boleslav per Elfmeter in Führung.
Dynamo Dresden geht gegen den FK Mlada Boleslav per Elfmeter in Führung.  © TAG24/Jens Maßlich

26. März, 14.17 Uhr: Chancen lassen auf sich warten

20 Minuten sind gespielt, passiert ist aber quasi nichts.

Ereignisarm geht es zu zwischen Dynamo Dresden und FK Mlada Boleslav.

Bisher gab's nur einen Kopftreffer zwischen Christoph Daferner und Filip Matousek. Den anschließenden Freistoß setzte Luca Herrmann in die Mauer.

Herrmanns Freistoß blieb in der Mauer hängen.
Herrmanns Freistoß blieb in der Mauer hängen.  © Jens Maßlich/TAG24

26. März, 13.55 Uhr: SGD-Testspiel läuft

Mit einer Verspätung von 23 Minuten geht es jetzt also los.

Der Ball rollt.

Schiri Jens Klemm hat das Spiel angepfiffen.
Schiri Jens Klemm hat das Spiel angepfiffen.  © Jens Maßlich/TAG24

26. März, 13.42 Uhr: Die Aufstellungen sind da! So startet Dynamo ins Testspiel

Dynamo-Coach Stamm nutzt das heutige Testspiel, um personell mal ordentlich durchzumischen.

Kammerknecht gehört dabei direkt zur Startelf und meldet sich zurück, nachdem er zuletzt nicht mal mehr im Zweitliga-Kader stand und nur auf der Tribüne Platz nehmen musste. Auch Daferner und Fröling stehen diesmal von Beginn an auf dem Rasen.

Zugleich gönnt der SGD-Cheftrainer einigen Stammspielern eine Verschnaufpause, darunter Keeper Schreiber, der von Mesenhöler vertreten wird.

So gehen beide Teams ins Spiel.
So gehen beide Teams ins Spiel.  © Jens Maßlich/TAG24

26. März, 13.10 Uhr: Dynamo-Testspiel gegen tschechischen Erstliga-Klub

Eigentlich sollte in knapp 20 Minuten Dynamos Testspiel gegen FK Mladá Boleslav angepfiffen werden. Sollte!

Denn während die SGD bereits anschwitzt, ist der tschechische Erstligist gerade erst in der Trainingsakademie eingetroffen. Der Anpfiff verzögert sich um 15 Minuten.

Die Dynamos machen sich auf dem Platz warm.
Die Dynamos machen sich auf dem Platz warm.  © Jens Maßlich/TAG24

22. März, 16.30 Uhr: Im Keller wird es jetzt richtig kuschlig

Crunchtime, Showtime, Hauen und Stechen! Egal, wie man es nennt. Der Abstiegskampf wird in den letzten sieben Runden der 2. Bundesliga heiß werden. Nach dem 27. Spieltag rückten alle noch näher zusammen. Zwischen dem Letzten Münster (26 Punkte) und dem Elften Düsseldorf (31) liegen nur fünf Zähler. Selbst Bochum (33) als Zehnter wackelt noch.

Nach den Niederlagen der Fortuna (31), von Dresden, Braunschweig, Fürth (alle 29) und Bielefeld (28) haben sich am Sonntag Magdeburg und Kiel mit ihren Auswärtssiegen zu den großen Gewinnern des Spieltages aufgeschwungen.

Der 1. FCM hat nach Toren von Mateusz Zukowski (45.+2/72.) und Richmond Tachie (90.+5) mit 3:1 in Münster gewonnen und die Rote Laterne an die Preußen abgegeben. Mit nunmehr 27 Zählern ist Magdeburg wieder dran an den anderen. Kiel siegte gegen dezimierte Bochumer in einem irren Spiel mit 3:2. Kasper Davidsen (8), Ex-Dynamo Phil Harres (45.+2) und Jonas Therkelsen (70.) trafen für die Störche. Philipp Hofmann (14./66.) sorgte jeweils für die zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer. Kiel ist jetzt 16., punktgleich mit dem 15. Bielefeld.

Was heißt das für Dynamo? Eigentlich nur eins: Vollgas sieben Spiele lang. Dynamo empfängt aus dem Keller noch Bochum und Kiel, muss nach Düsseldorf und Braunschweig. Die SGD hat alles in der eigenen Hand.

Traf beim 3:2-Sieg für Kiel in Bochum: Ex-Dynamo Phil Harres (r.).
Traf beim 3:2-Sieg für Kiel in Bochum: Ex-Dynamo Phil Harres (r.).  © IMAGO/Steinsiek.ch

20. März, 17.27 Uhr: Kofi Amoako für U20-Nationalmannschaft nominiert

Die starken Leistungen von Kofi Amoako im Dresdd von Dynamo Dresden sind nicht unbemerkt geblieben: U20-Nationaltrainer Hannes Wolf hat den 20-Jährigen für die anstehende Länderspielpause einberufen.

Am Montag, dem 23. März, tritt Amoako die Reise nach Berlin an, wo das deutsche Team am 26. März auf Tschechien trifft. Kurz darauf geht es für die U20-Auswahl weiter nach Polen, wo sie in Lublin gegen die polnische U20 spielt. Am 1. April reist Amoako dann zurück nach Dresden, um sich mit dem Team auf das Heimspiel gegen Hertha BSC am Ostersamstag vorzubereiten.

Für Kofi Amoako (20) geht es nach dem Paderborn-Spiel zur U20-Nationalmannschaft.
Für Kofi Amoako (20) geht es nach dem Paderborn-Spiel zur U20-Nationalmannschaft.  © Lutz Hentschel

17. März, 16.35 Uhr: Dynamo Dresden bestreitet Testspiel gegen FK Mladá Boleslav

In der Länderspielpause steht für Dynamo ein Testspiel auf dem Programm.

Am 26. März empfängt die Mannschaft von SGD-Chefcoach Thomas Stamm (43) den tschechischen Erstligisten FK Mladá Boleslav zu einer Partie über zweimal 60 Minuten.

Gespielt wird in der AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie, wo Fans sowie Interessierte die Begegnung live mitverfolgen können. Der Anstoß erfolgt um 13.30 Uhr.

Titelfoto: Lutz Hentschel

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