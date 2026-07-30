Furchtlos und immer mutig: Ben Bobzien überrascht Dynamo-Trainer Stamm

Dresden – So langsam biegt die Vorbereitung von Dynamo Dresden auf die Zielgerade ein. Nun noch die Generalprobe am Samstag gegen Bundesligist Union Berlin und dann steht schon Nürnberg vor der Tür. Gibt es für Trainer Thomas Stamm (43) eigentlich eine positive Überraschung in seiner Truppe? "Bobby", antwortet er ohne zu zögern.

Beim Kletterausflug fühlte sich Ben Bobzien (23) pudelwohl. © SG Dynamo

Ben Bobzien (23) also. Sportlich überraschen musste er nicht mehr, sonst hätte keiner im Verein so um ihn gekämpft. Er hat seinen Trainer beim Teamevent in Windischgarsten im Hochseilgarten beeindruckt.

"Das hätte ich ihm null Komma null so in dieser Art zugetraut. In der Höhe super mutig, keine Angst vor Höhe, keine Angst, super viel Vertrauen ins Material. Das hat mich im positiven Sinn überrascht", sagt Stamm.

Und so, sagt Stamm, bewege sich der Ex-Mainzer auch auf dem Spielfeld. Furchtlos und immer mutig. So etwas kommt an, reißt andere mit.

"Bobby war schon einer, der auf dem Teamevent mit seiner Art, mit seiner Lockerheit auch ein paar Jungs mitgezogen hat, die vielleicht ein paar Ängste mehr hatten. Die haben im ersten Moment gesagt: 'Das mache ich nicht.'"

"Aber wenn du dann einen siehst, der sich so leicht tut, irgendwo in 90 oder 100 Metern Höhe in der Felswand hängt und sich nur vom Gurt tragen lässt, dann gibt es anderen auch ein gutes Gefühl. Er ist mit gutem Beispiel vorangegangen. Er hat einfach gezeigt, man muss vielleicht manchmal loslassen können, Vertrauen geben können."