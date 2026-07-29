Mit Baby-Tipps von den Kollegen: Papa Fröling greift bei Dynamo neu an

Dresden - Extraschichten oder Spezialtraining für mehr Einsatzzeit bei Dynamo Dresden ? Nils Fröling (26) stellte am Mittwoch schnell klar, dass es im Leben noch Wichtigeres gibt als Fußball. "Ich habe ein Kind gekriegt", antwortete der Offensivmann auf die Frage, wie er sich im Sommer verbessert hat.

Nils Fröling (26) ist kürzlich Papa geworden - und greift jetzt auch sportlich neu an. © Picture Point / Gabor Krieg

Der US-Schwede und seine Ehefrau Hanna durften sich im Juni über die Ankunft von Sohnemann Floke freuen. Beide teilten den zuckersüßen Sprössling damals auch stolz auf Instagram. Noch immer strahlen seine Augen bei dem Thema.

"Ich mag es, zu Hause zu sein. Mit meiner Frau und jetzt mit meinem Kind, das ist super. Das ist eine neue Erfahrung - und einfach nur toll", schwärmte Fröling.

Unterstützung erhält der SGD-Angreifer auch von seinen Kollegen: "Ich sitze neben Alex (Rossipal, Anm. d. Red.) in der Kabine. Ich frage ihn fast jeden Tag nach Tipps - und die anderen Jungs auch." Der Linksverteidiger ist bereits vergangenes Jahr Vater geworden.

Ratschläge kann sich der frischgebackene Papa zudem von einem kommenden Kontrahenten holen. Sein guter Kumpel Sigurd Haugen (29) stürmt seit diesem Sommer für den 1. FC Nürnberg, dem ersten Gegner der Sportgemeinschaft in der 2. Bundesliga. Darüber sprechen die beiden jedoch kaum.

"Er hat auch zwei Kinder jetzt - und Tipps und Tricks für mich. Zum Beispiel, welche Windeln die besten sind", lachte Fröling.