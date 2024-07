Gegen diesen Gegner startet Dynamo in die neue Saison!

Der DFB hat den Spielplan für die 3. Liga veröffentlicht: Dynamo Dresden muss zum Auftakt auswärts ran, am dritten Spieltag wartet schon das Sachsenderby!

Von Jens Maßlich, Aliena Rein

Dresden - Wenn das mal kein gutes Omen ist! Dynamo startet auswärts in die neue Saison der 3. Liga. Das Team von Thomas Stamm (41) muss am Wochenende vom 2. bis 4. August in der Domstadt bei Viktoria Köln ran.

Voraussichtlich mit Neuzugang Tim Schreiber (22) als Rückhalt startet Dynamo Dresden gegen Viktoria Köln in die neue Saison. © Picture Point / Sven Sonntag Erstmals nach vier Jahren geht die SGD mal wieder in der Fremde in eine neue Saison. Zuletzt gab's das für Schwarz-Gelb in der Drittliga-Saison 2020/21. Damals ging es unter Markus Kauczinski (54) auf den Betzenberg. Dynamo siegte durch ein Tor von Sebastian Mai (30) mit 1:0, am Ende stand der Aufstieg. In den vergangenen drei Jahren startete man regelmäßig mit einem Heimspiel im Rudolf-Harbig-Stadion. Vergangene Spielzeit mit einem 3:1-Sieg gegen Arminia Bielefeld, im Jahr zuvor mit einem 3:4 gegen 1860 München. Beide Male wurde der Aufstieg knapp verpasst. In der Saison 2021/22 ging es mit einem 3:0-Heimsieg gegen Ingolstadt in der 2. Bundesliga los, nach 34 Spieltagen stand der Abstieg in die Drittklassigkeit fest. Dynamo Dresden Sieben Tage auf engstem Raum: Dynamos Coach zieht Bilanz Am Ende alles sicherlich Zufall und vielleicht auch ohne jeglichen Zusammenhang. Trotzdem haben Stefan Kutschke (35) & Co. gute Erinnerungen an den Sportpark Höhenberg in Köln. Am 10. November gab's dort einen starken 5:1-Erfolg mit einem Kutschke-Dreierpack. Niklas Hauptmann (28) und Robin Meißner (24) trafen ebenfalls. Damals auch auf dem Feld: Dynamo-Neuzugang David Kubatta (20), der mit seinen Abwehrkollegen schwindelig gespielt wurde.

Auf Dynamo Dresden warten gleich drei Derbys an den ersten sechs Spieltagen

Schon am dritten Spieltag wartet das Sachsenderby gegen Erzgebirge Aue auf Dynamo Dresden. © Picture Point / Sven Sonntag Nach dem Auswärts-Auftakt wird es dann gleich doppelt emotional. Zunächst empfängt die SGD am Wochenende vom 9. bis 11. August Aufsteiger Energie Cottbus zu einem wohl äußerst hitzigen ersten Heimspiel der neuen Saison, ehe es - unterbrochen von der 1. Runde im DFB-Pokal - bereits am 3. Spieltag (23. bis 25. August) zum Sachsenderby in den Schacht zu Erzgebirge Aue geht. Am Wochenende vom 20. bis 22. September kommt Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock in die Landeshauptstadt. Den Abschluss der Hinrunde bestreitet das Stamm-Team am Wochenende vom 20. bis 22. Dezember bei der SpVgg Unterhaching. Bedeutet auch: Am 38. Spieltag könnte gegen den Münchner Vorstadt-Klub im Rudolf-Harbig-Stadion eine große Party gefeiert werden. Dynamos Coach ist es egal, gegen wen es wann geht. Er hat für die Saison nur einen Wunsch: "Dass wir zum Ende der Runde ganz weit vorne sind. Ein oder zwei Plätze weiter vorne als letztes Jahr wäre schön. Aber jeder will das Maximum erreichen. Das geht vielen in der Liga so."

Dynamo Dresden: Der Spielplan der 3. Liga für die SGD in der Hinrunde

Spielplan 3. Liga 2023/2024 für Dynamo Dresden: Hinrunde: 1. Spieltag: Viktoria Köln - Dynamo Dresden (3./4. August) 2. Spieltag: Dynamo Dresden - Energie Cottbus (9. bis 11. August) 3. Spieltag: FC Erzgebirge Aue - Dynamo Dresden (23. bis 25. August) 4. Spieltag: Dynamo Dresden - VfB Stuttgart II (30. August bis 1. September) 5. Spieltag: TSV 1860 München - Dynamo Dresden (13. bis 15. September) 6. Spieltag: Dynamo Dresden - Hansa Rostock (20. bis 22. September) 7. Spieltag: SC Verl - Dynamo Dresden (24./25. September) 8. Spieltag: Dynamo Dresden - Alemannia Aachen (27. bis 29. September) 9. Spieltag: Borussia Dortmund II - Dynamo Dresden (4. bis 6. Oktober) 10. Spieltag: Dynamo Dresden - Rot-Weiss Essen (18. bis 20. Oktober) 11. Spieltag: SV Wehen Wiesbaden - Dynamo Dresden (22./23. Oktober) 12. Spieltag: Dynamo Dresden - Hannover 96 II (25. bis 27. Oktober) 13. Spieltag: FC Ingolstadt - Dynamo Dresden (1. bis 3. November) 14. Spieltag: VfL Osnabrück - Dynamo Dresden (8. bis 10. November) 15. Spieltag: Dynamo Dresden - 1. FC Saarbrücken (22. bis 24. November) 16. Spieltag: SV Sandhausen - Dynamo Dresden (29. November bis 1. Dezember) 17. Spieltag: Dynamo Dresden - Arminia Bielefeld (6. bis 8. Dezember) 18. Spieltag: Dynamo Dresden - Waldhof Mannheim (13. bis 15. Dezember) 19. Spieltag: SpVgg Unterhaching - Dynamo Dresden (20. bis 22. Dezember)

Dynamo Dresden: Der Spielplan der 3. Liga für die SGD in der Rückrunde