Noch einige Baustellen: Was sich bei Dynamo tun muss

Dresden - Den kleinen Urlaub hatte Thomas Brendel (49) angekündigt. Dynamo Dresdens Sportgeschäftsführer weilte gerade für ein paar Tage auf Mallorca. Das Telefon sollte er aber immer wieder griffbereit gehabt haben. Denn jetzt geht es so richtig in die heiße Transferphase.

Ausruhen können sich Thomas Stamm (42, l.) und Thomas Brendel (49, r.) aktuell nicht. © Lutz Hentschel

Viel ist noch nicht passiert, aber Ende Juni laufen die Verträge bei zahlreichen Spielern aus. Das große Schachern ist bereits in vollem Gange, doch bei der SGD ist es ganz ruhig. Machten in den Vorjahren immer wieder Gerüchte die Runde, sind dieses Mal kaum welche zu hören.

Den ersten echten Neuzugang, Alexander Rossipal (28) von Hansa Rostock, hatte keiner auf dem Schirm. Der 28-jährige Linksfuß könnte die Lücke schließen, die auf der linken Seite nach dem Aus von Philip Heise (33) entstanden war, ist aber eher ein Innenverteidiger.

Allerdings nicht die einzige Lücke, denn bei Dynamo muss sich vor dem Ligastart am Wochenende vom 1. August noch so einiges tun, will man frühzeitig nichts mit den Abstiegsplätzen zu tun haben.

Dass Jonas Sterner (23) nicht zurückkommt, steht zu 99,9 Prozent fest. Der Rechtsverteidiger, der vergangene Saison 32 Spiele absolvierte, geht (wohl) nach Hannover und hinterlässt damit richtig große Fußstapfen.