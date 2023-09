Gegen Spätzünder aus Aue: Dynamo will frühe Entscheidung im Sachsenderby!

Dresden - "Hinten raus wird die Ente fett!" Das ist derzeit das Motto des FC Erzgebirge Aue . Elf Scorerpunkte durch Einwechsler, sieben Tore in den letzten 15 Minuten und so die letzten drei Spiele nach einem 0:1 gedreht. Bei Dynamo Dresden ist die Veilchen-Masche längst bekannt. Die SGD will dem Ganzen vorbeugen, indem sie vorlegt, wie Trainer Markus Anfang (49) sagt.

Wer am Ende einer Partie regelmäßig zuschlägt, macht das nicht aus Zufall. "Er hat da Qualität. Aue hat in den letzten 20 Minuten maßgeblich von der Bank dazu beigetragen, dass es erfolgreich war", so Anfang.

Will am Sonntag seiner Mannschaft Applaus spenden: Dynamo-Trainer Markus Anfang (49). © Lutz Hentschel

"Können wir das Spiel entscheiden, müssen wir es entscheiden", stellt Anfang eine klare Forderung an seine Mannschaft. Und so früh wie möglich.

"Aue hat es geschafft, Spiele in den letzten 20 Minuten zu entscheiden, ja, das wissen wir. Am Ende ist es so, wir haben es aber auch häufig geschafft, in den ersten 70 Minuten Spiele zu entscheiden. Das kann man auch wieder umdrehen. Wir müssen das sehen, was wir auf den Platz bringen wollen. Darauf sollten wir uns konzentrieren."

Heißt, Dynamo will das Spiel entscheiden, bevor der FCE seine gefürchtete Waffe überhaupt ins Spiel bringen kann. Nun war es in den letzten Sachsenderbys aber so, dass sie sich eher durch Torarmut auszeichneten.

Viermal hieß es zuletzt 1:0, dreimal für Dresden übrigens. Es ist durchaus möglich, dass es am Sonntag erneut so knapp wird.

"Ich glaube schon, dass es ein enges Spiel wird. Es hängt aber davon ab, wie du mit den Chancen umgehst. Da haben wir Potenzial nach oben. Wenn wir unsere Möglichkeiten besser nutzen, kann es ein Spiel werden, das ein bisschen deutlicher wird."

Es wird also auf die Tagesform ankommen, welche Ente am Ende fett wird.