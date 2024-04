Gegen wen spielt Dynamo nächste Saison? Diese Teams wollen (nicht) in die 3. Liga!

Dresden - Wie sieht es derzeit aus rund um die 3. Liga? Wer steht momentan auf einem Abstiegsplatz in der 2. Bundesliga, wer auf einem Aufstiegsplatz in Liga vier? Für Dynamo Dresden ist alles noch möglich, alle neuen Truppen in der jetzigen Spielklasse in der kommenden Saison zu erleben oder hochzugehen. Derzeit ist die SGD Dritter, das hieße Relegation. Der Gegner Stand heute: Hansa Rostock.