Gelingt Dynamo der Aufstieg in die 2. Bundesliga? Das sagt SGD-Legende Ralf Minge!

Dresden - Der Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga gleicht einem Schneckenrennen. Von den ersten Fünf der Tabelle gewann am Wochenende nur Bielefeld. Dresden und Cottbus verloren, Saarbrücken sowie Ingolstadt spielten unentschieden. Wie absurd es an der Spitze zu geht, zeigt allein das Beispiel von Energie.