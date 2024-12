Sprüh-Attacke am Stadion: CFC-Fans beschmieren Dynamo-Fanshop! Ist ein Pullover der Grund?

Dresden - Graffiti-Attacke auf den Fanshop von Dynamo Dresden ! Am frühen Freitagmorgen wurde die Fassade des Ladens im Rudolf-Harbig-Stadion mit einem blauen Schriftzug beschmiert. Bei den "Autoren" handelt es sich ganz offenbar um Fans eines sächsischen Rivalen.

Der Dynamo-Fanshop am Stadion fiel am Freitagmorgen einem Farb-Anschlag zum Opfer. (Archivfoto) © Ove Landgraf

"Chemnitz ist und bleibt Himmelblau", prangte um 5 Uhr plötzlich von der gläsernen Außenwand des Fanshops in der Lennéstraße 12.

Ein Wachmann sah die "Künstler" sogar noch fliehen und in einem Auto wegfahren, wie der Stadion-Betreiber gegenüber TAG24 mitteilte. Die Arena wird eigentlich 24 Stunden überwacht, doch die Schmierer nutzten wohl den Schutz der Dunkelheit.

Bei der anschließend verständigten Polizei wurde gegen 8 Uhr Anzeige gegen Unbekannt gestellt, erklärte ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden. Die Ermittlungen laufen, es gebe allerdings noch keine Hinweise zu den Tätern.

Zu diesem Zeitpunkt waren die Reinigungsarbeiten bereits in vollem Gange. Die blaue Farbe wurde inzwischen auch größtenteils ohne chemische Hilfsmittel abgekratzt, lediglich an der Verstrebung der Glaswände fänden sich noch Farbrückstände, so der Betreiber weiter.

Der entstandene Sachschaden wird nach Polizeiangaben auf rund 2000 Euro geschätzt, sei laut Betreiber insgesamt aber minimal.