Greift Dynamo-Coach Anfang wieder in die Trickkiste?

Markus Anfang (49) griff gegen Lübeck in die Taktikkiste. Was denkt er sich für Aue aus? © Lutz Hentschel

"Wir sind es mal ein bisschen anders angegangen, als in den Wochen davor. Wir sind nur anfangs draufgegangen und haben uns dann zurückgezogen, den Gegner spielen gelassen und haben versucht in Umschaltbewegungen reinzukommen", erklärt der 49-Jährige.



Fast zehn Minuten lang machte der VfB das Spiel und Anfangs Mannen schlugen das erste Mal nach einer Umschaltbewegung zu.

"Das hat ganz gut geklappt. Wir hatten viele Umschaltmomente, haben Torchancen und Tore daraus gemacht", freut sich der Coach.

Mustergültig war vor allem das 3:0 durch Jakob Lemmer (23), auf Flanke von Niklas Hauptmann (27), der nach einem Hackentrick von Tom Zimmerschied (25) freie Bahn hatte. Auch das 6:2 entstand nach einem Konter.

Warum also nicht auch beim Sachsenderby in Aue auf das setzen, was jetzt so gut geklappt hat! Trickst Anfang auch Pavel Dotchev (58) aus?

"Es ist immer wieder eine Möglichkeit, damit zu arbeiten und darauf zu reagieren. Lübeck ist eine Mannschaft, die auch gerne Fußball spielt und Chancen kreiert. Da war das mal passend. Ob das in Aue genauso sein wird, damit werden wir uns beschäftigen", so der Coach.