Aue verliert im Sachsenderby gegen Dynamo: Frühes Eigentor leitet Pleite ein!

Bitter für Aue: FCE-Verteidiger Niko Vukancic (r.) will den Ball ins Aus schießen - trifft allerdings ins eigene Tor und bringt Dynamo Dresden damit in Führung. © picture point/Sven Sonntag

Dynamo Dresden war klar die bessere Mannschaft, der FC Erzgebirge Aue zeigte vor der Kulisse Nerven, konnte nie an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen. Auch die Joker stachen diesmal nicht. Der Anschluss von Marcel Bär (90. +3) kam zu spät.



Bevor Aue im Spiel ankam, führte Dresden schon 1:0, hätte aber auch gut und gerne schon das zweite nachlegen können. In den ersten druckvollen Minuten des Gastgebers fand Aue keine Ordnung, was im Eigentor von Niko Vukancic (9.) gipfelte.

An einer Eingabe von Tom Zimmerschied rutschte Stefan Kutschke vorbei, aber Aues Innenverteidiger nicht, der die Kugel ins eigene Netz spitzelte. Wenig später stand Jonathan Meier frei vor Martin Männel, der stark parierte.

Erst danach nahm Aue teil und muss den Ausgleich erzielen. Marcel Bär (13.) sprintete in einen zu laschen Rückpass von Luca Herrmann, lief allein aufs Dynamo-Tor und drosch die Kugel drüber. Nur für einen ganz kurzen Moment hatte es den Anschein, als würden die Veilchen das Kommando übernehmen können, erlaubten sich aber viel zu viele Fehler im Spielaufbau.

Sie schenkten die Bälle zu leicht her. Und: Im Abwehrzentrum wirkte der FCE selten so wirklich sattelfest. Auch die Außenverteidiger Tim Danhof und Kilian Jakob hatten Probleme - völlig ungewohnt. Aue bekam seine Nerven nicht in den Griff!