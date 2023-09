"Hat mich angeguckt wie ein Geist": Dynamos Drljaca brachte Breier zur Verzweiflung!

Lübeck - Ob er schon einmal so viele Bälle in einem Spiel halten musste, wurde Dynamo Dresdens Keeper Stefan Drljaca (24) nach dem 1:0 seiner Farben in Lübeck gefragt. "Vielleicht im Vorjahr im Schacht. Kommt ja jetzt zum richtigen Zeitpunkt", antwortete "Drille" in Anlehnung an das Sachsenderby in einer Woche.