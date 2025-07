Hauptmann oder Kutschke? So plant Dynamos Coach in der Kapitänsfrage

Dresden - Es ist die übliche Frage, die aber in den Tagen derzeit so wenig wie wohl kaum in den vergangenen Jahren diskutiert wird. Wer wird in der kommenden Zweitliga-Saison Dynamo Dresden als Kapitän aufs Feld führen?

Im Testspiel in Prag trugen Kutschke und Sapina die Binde, da Hauptmann nach seiner Blinddarm-Operation noch eine Weile fehlen wird. Ob er für Greuther Fürth am 3. August zur Verfügung steht, ist noch unklar.

Doch was sagen die Protagonisten selbst? "Klar würde ich es gern bleiben", sagt der letztjährige Kapitän Kutschke, der aber meist nur von der Bank kam und wohl auch in der 2. Bundesliga nicht zum Stammpersonal gehören und öfter spielen wird.

Stefan Kutschke (36) war vergangene Saison Kapitän und führte das Team auch in Prag an. © Dynamo Dresden/Dennis Hetzschold

Trotzdem führte "Haupe" die SGD vergangene Spielzeit als Stellvertreter bereits in 31 seiner 39 Pflichtspiele als Kapitän an.

"Das war ja ganz offensichtlich, dass Stefan der Kapitän ist. Definitiv. Und ich habe ihn vertreten, wenn er nicht auf dem Platz stand. Und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Aber ich denke, es ist gar nicht so entscheidend, wer die Binde trägt", macht der 29-Jährige klar.

Auch Kutschke stimmt mit ein: "Da geht es nicht um Einzelpersonen, sondern auch, wie kann ich eine Gruppe führen? Das macht jeder auf seine Art und Weise. Das ist immer so ein Erscheinungsbild oder eine Wahrnehmung der ganzen Mannschaft. Es soll die entscheiden und am Ende das Trainerteam, wer für die Mannschaft die Optimallösung ist oder wer das Amt am besten ausübt."

Die Entscheidung, wer das Amt am Ende ausüben darf, will Coach Thomas Stamm (42) in der Woche vor dem Liga-Start treffen. "Wir werden es wieder so machen wie letztes Jahr. Da bin ich reingekommen und Stefan war es schon. Dann haben wir ein Meinungsbild aus der Mannschaft eingeholt. Wir im Trainerteam werden wieder darüber sprechen", so der Schweizer.