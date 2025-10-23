Hertha-Kracher ausverkauft! 25.000 Dynamo-Fans kommen ins Olympiastadion

Berlin/Dresden - Vor solch einer Kulisse haben noch nicht viele in Schwarz-Gelb gespielt. Das nächste Auswärtsspiel bei der Hertha BSC am 1. November ist restlos ausverkauft. Knapp 74.000 Zuschauer werden im Olympiastadion am Start sein.

2019 reisten 35.000 SGD-Anhänger mit in die Hauptstadt. (Archivfoto) © imago images/Bernd König

Schon zehn Minuten nach dem Hertha mit den verbleibenden 10.000 Tickets in den freien Verkauf ging, fiel die Schranke. Danach ging nichts mehr.

Rund 25.000 Dynamo-Fans werden demnach in die Hauptstadt reisen - und das fast genau sechs Jahre nach dem letzten Auftritt in Berlin.

Am 30. Oktober 2019 waren 35.000 Dynamo-Anhänger dabei, als die SGD in der 2. Runde des DFB-Pokals erst im Elfmeterschießen der Hertha unterlag - ein unvergessliches, weil auch friedliches Erlebnis!

Diesmal gingen offiziell 11.400 Tickets an die Gästefans. Um an weitere Karten zu kommen, zeigten sich die Dresdner erfinderisch. Manche wurden sogar kurzzeitig Hertha-Mitglied, um schon vor dem freien Verkauf an eine Karte im Heimbereich zu kommen.

Die Hertha weist aber jetzt schon daraufhin, dass im Heimbereich keine Dynamo-Utensilien gestattet sind. Wer das missachtet, der kommt nicht ins Stadion.