Hinspiel-Niederlage schmerzt Stamm noch immer: SGD-Coach will Rache nehmen
Dresden - Die Zeiten der großen Titelkämpfe sind schon richtig lange vorbei, trotzdem hat das Duell Dynamo Dresden gegen den 1. FC Magdeburg nichts an seiner Brisanz verloren. Nur Thomas Stamm (42) bringt das nicht aus der typischen Schweizer Ruhe.
"Kann man so schreiben, aber bitte 'Haupe' zitieren", sagte er gelassen auf die Frage, ob es am Samstag (20.30 Uhr) um ein heißes Herz und einen kühlen Kopf geht. Genau diese Überschrift hatte Vizekapitän Niklas Hauptmann (29) diese Woche aufgestellt.
Mehr wollte Dynamos Coach aber nicht dazu sagen, immerhin gab Stamm aber zu, dass die Hinspiel-Niederlage von Anfang August noch immer nicht überwunden ist.
"Wenn eine Derby-Niederlage ein halbes Jahr später keine Rolle mehr spielt, dann ist das meiner Meinung nach nicht gut. Spiele, die du nicht für dich ziehen konntest, sollten immer eine Rolle spielen. Ein Derby vielleicht noch mal ein Stück mehr", so der 42-Jährige.
Und da lodert es doch ein bisschen nach außen, das Derbyfieber beim meist so gelassenen Coach. "Wenn du den Druck und die Erwartungshaltung der vergangenen Woche gegen einen direkten Konkurrenten nimmst, dann habe ich gar keine Bauchschmerzen, dass wir wieder eine gute Mischung finden, wie wir sie auch gegen Fürth gefunden haben."
Dynamo Dresden erwartet beim 1. FC Magdeburg ein schwieriges Spiel
Die wird auch nötig sein, denn der FCM ist gut in Fahrt, hat die letzten fünf Ligapartien nicht verloren und erzielte da im Schnitt 2,8 Tore. "Dass es ein schwieriges, enges Spiel wird, muss ich keinem sagen. Aber es spricht vieles dafür, dass wir uns nicht verstecken müssen", so Stamm.
Und zwar: "Wir haben letzte Woche ein sehr stabiles Spiel gezeigt. Das spricht dafür, dass wir etwas mitnehmen können. Das enge Hinspiel und die engen Spiele insgesamt in der Hinrunde sprechen dafür."
Zur optimalen Vorbereitung geht es bereits am Freitag an die Börde. Am Abend wird noch einmal leicht trainiert. Der Fokus jedenfalls passt bei seinem Team, erklärt Stamm.
"Die Mannschaft ist sehr fokussiert, mit einer guten Energie. Nach so einem Heimsieg ist das immer einfacher, eine Woche zu bestreiten. Aber wir wollen auch was gutmachen aus dem Hinspiel!"
Titelfoto: Picture Point/Roger Petzsche