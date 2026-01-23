Hinspiel-Niederlage schmerzt Stamm noch immer: SGD-Coach will Rache nehmen

Dresden - Die Zeiten der großen Titelkämpfe sind schon richtig lange vorbei, trotzdem hat das Duell Dynamo Dresden gegen den 1. FC Magdeburg nichts an seiner Brisanz verloren. Nur Thomas Stamm (42) bringt das nicht aus der typischen Schweizer Ruhe.

Der Stich ins Herz: Martijn Kaars (26, M.) traf in Dresden zum 2:1-Auswärtssieg. © Picture Point/Roger Petzsche

"Kann man so schreiben, aber bitte 'Haupe' zitieren", sagte er gelassen auf die Frage, ob es am Samstag (20.30 Uhr) um ein heißes Herz und einen kühlen Kopf geht. Genau diese Überschrift hatte Vizekapitän Niklas Hauptmann (29) diese Woche aufgestellt.

Mehr wollte Dynamos Coach aber nicht dazu sagen, immerhin gab Stamm aber zu, dass die Hinspiel-Niederlage von Anfang August noch immer nicht überwunden ist.

"Wenn eine Derby-Niederlage ein halbes Jahr später keine Rolle mehr spielt, dann ist das meiner Meinung nach nicht gut. Spiele, die du nicht für dich ziehen konntest, sollten immer eine Rolle spielen. Ein Derby vielleicht noch mal ein Stück mehr", so der 42-Jährige.

Und da lodert es doch ein bisschen nach außen, das Derbyfieber beim meist so gelassenen Coach. "Wenn du den Druck und die Erwartungshaltung der vergangenen Woche gegen einen direkten Konkurrenten nimmst, dann habe ich gar keine Bauchschmerzen, dass wir wieder eine gute Mischung finden, wie wir sie auch gegen Fürth gefunden haben."