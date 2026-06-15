Dynamo mit diesem Leihspieler relativ weit, doch die "Big Player" könnten noch dazwischen funken

Dresden - Herthas Supertalent Kennet Eichhorn (16) geht nach Leverkusen , Fabian Reese (28) steht kurz vor einem Wechsel zum VfL Wolfsburg . Für den Hauptstadt-Club bedeutet das frische Millionen. Ein (zumindest kleines) Problem für Dynamo Dresden , das auf der Suche nach ein, zwei starken Mittelfeldspielern keine zahlungskräftige Konkurrenz gebrauchen kann.

Dynamo Dresdens Geschäftsführer Stephan Zimmermann (39) weiß, was der Abstieg von Wolfsburg für die SGD bedeutet. © Lutz Hentschel

Mit Wolfsburg stößt zur neuen Saison ohnehin schon ein neues (finanzielles) Schwergewicht in die 2. Bundesliga. Die Wölfe sind durchaus eine Unannehmlichkeit.

"Wolfsburg ist jetzt natürlich der Big Player in der Liga. Der VfL hat trotz der Kürzungen finanzielle Möglichkeiten wie kein anderer und ist daher für mich auch der Aufstiegsfavorit Nummer eins. Da gibt es zu uns noch gewaltige Unterschiede", gesteht auch Dresdens Finanzgeschäftsführer Stephan Zimmermann (39).

Schon beim TV-Geld sorgt der VfL nach dem Abstieg bei der Konkurrenz für ein wenig Bauchschmerzen. Denn bei den vier Säulen, nach denen die Gelder berechnet werden, ist die "Leistung" die zweitgrößte. Weil Wolfsburg im Berechnungszeitraum (fünf und zehn Jahre) durchgängig Erstligist war und sogar international gespielt hat, gibt's hier den größten Teil des Kuchens für die Niedersachsen.

Viel mehr Geld haben sie ohnehin bereits. Rund 80 Millionen Euro sollen die Wölfe vor allem dank Hauptsponsor Volkswagen vergangene Saison zur Verfügung gehabt haben.