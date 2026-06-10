Transfer-Poker vorbei: Hertha-Juwel Kennet Eichhorn wechselt zu Bayer 04

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Der wochenlange Transfer-Poker um Kennet Eichhorn (16) von Hertha BSC ist endgültig beendet.Der Club hat den Wechsel offiziell bestätigt.

Von Thomas Flehmer und Maurice Hossinger

Leverkusen - Der wochenlange Transfer-Poker um Kennet Eichhorn (16) von Hertha BSC ist endgültig beendet. Der Klub hat den Wechsel offiziell bestätigt.

Kennet Eichhorn hat sich für einen Wechsel zu Bayer 04 entschieden.
Kennet Eichhorn hat sich für einen Wechsel zu Bayer 04 entschieden.  © Bernd Thissen/dpa

Sämtliche Klubs aus der Bundesliga und dem europäischen Ausland haben zuletzt intensiv um die Dienste des Ausnahmetalents gebuhlt - jetzt ist alles entschieden und Bayer 04 hat das Rennen gemacht.

"Mit Kennet haben wir nun eines der besten deutschen Talente in unseren Reihen", sagte Bayer-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes (44).

In Leverkusen unterschrieb der Mittelfeldspieler, der sowohl im DFB-Pokal als auch in der 2. Liga als jüngster Torschütze für Rekorde sorgte, einen langfristigen Vertrag, wie die Werkself mitteilte.

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Genaue Angaben machte der Verein nicht. Die Ausstiegsklausel soll laut Medienberichten zwischen acht und neun Millionen Euro liegen.

Bereits vor rund einer Woche hatten Neu-Trainer Carles Martínez (42) und Rolfes auf der Vorstellung des Spaniers in den höchsten Tönen von Kennet Eichhorn geschwärmt.

Zum Schluss hatte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Bayer und RB Leipzig abgezeichnet.

Erstmeldung am 10. Juni 13.43 Uhr, Update um 22.36 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: Bernd Thissen/dpa

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