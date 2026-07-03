Heute rollt schon der Ball: Dynamo hat die ersten Testspiele vor der Brust

Bautzen - Nach der ersten vollen Trainingswoche der Sommervorbereitung stehen zum Start in den Juli gleich zwei Testspiele für Dynamo auf dem Programm: Am heutigen Freitagabend um 18.30 Uhr geht's zu Budissa Bautzen, am morgigen Samstag um 13.30 Uhr ist Anpfiff beim LSV Neustadt/Spree.

Das letzte Testspiel von Dynamo in Bautzen ist drei Jahre her. Am 1. Juli 2023 siegte Dresden 6:0. (Archivfoto) © Dennis Hetzschold

In Bautzen geht es also heute los, das erste von insgesamt sechs Testspielen steht an.

Für die Fans ist es die erste Gelegenheit, alle bisherigen neun Neuzugänge unter Wettkampfbedingungen unter die Lupe zu nehmen.

Die Stadionöffnung an der Müllerwiese erfolgt um 16.30 Uhr. Für das Spiel sind bereits knapp 2500 Tickets verkauft. Karten für die Partie gibt es im Online-Vorverkauf der FSV Budissa Bautzen. Die Stehplätze kosten 12 Euro (Vollzahler), 10 (Ermäßigte) und 6 Euro (Schüler).

Einen Tag später steht für die SGD direkt der nächste Test in der Region an, dann in Neustadt/Spree.