Heute rollt schon der Ball: Dynamo hat die ersten Testspiele vor der Brust
Bautzen - Nach der ersten vollen Trainingswoche der Sommervorbereitung stehen zum Start in den Juli gleich zwei Testspiele für Dynamo auf dem Programm: Am heutigen Freitagabend um 18.30 Uhr geht's zu Budissa Bautzen, am morgigen Samstag um 13.30 Uhr ist Anpfiff beim LSV Neustadt/Spree.
In Bautzen geht es also heute los, das erste von insgesamt sechs Testspielen steht an.
Für die Fans ist es die erste Gelegenheit, alle bisherigen neun Neuzugänge unter Wettkampfbedingungen unter die Lupe zu nehmen.
Die Stadionöffnung an der Müllerwiese erfolgt um 16.30 Uhr. Für das Spiel sind bereits knapp 2500 Tickets verkauft. Karten für die Partie gibt es im Online-Vorverkauf der FSV Budissa Bautzen. Die Stehplätze kosten 12 Euro (Vollzahler), 10 (Ermäßigte) und 6 Euro (Schüler).
Einen Tag später steht für die SGD direkt der nächste Test in der Region an, dann in Neustadt/Spree.
Ab 12.30 Uhr öffnen die Tore für alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Spreetal wird eine Tageskasse geöffnet sein. Tickets sind für 15 Euro pro Person erhältlich. Für Kinder bis 10 Jahre ist der Eintritt kostenfrei.
Titelfoto: Dennis Hetzschold