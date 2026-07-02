Kein Betriebskosten-Zuschuss mehr, aber Dynamo soll nicht leer ausgehen

Dresden - 375.000 Euro fürs Goldene Oval 2027, 500.000 Euro für die Deutschland-Tour 2027. Dresden will seinen Ruf als Sportstadt untermauern. Dynamo soll mit seinem Betriebskostenzuschuss für das kommende Jahr leer ausgehen. Das bestätigte Sportbürgermeister Jan Donhauser (57, CDU ) auf " sächsische.de ". Helfen will er trotzdem.

Sportbürgermeister Jan Donhauser (57, l.) und Dynamos Finanz-Geschäftsführer Stephan Zimmermann (39). © Lutz Hentschel

Dresden ist eine Sportstadt: Dynamo, die Eislöwen in der DEL2, die Volleyball-Frauen des Dresdner SC, die Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz und die Footballer der Monarchs in der GFL.

Solch eine Dichte an Spitzensport gibt es ganz selten in einer Stadt. Dazu andere Großereignisse wie das Goldene Oval oder die Finals im Vorjahr. Das alles will sich Dresden erhalten und stellt genügend Geld dafür im Haushalt bereit. Löblich.

Getragen wird das auch von dem Gedanken, dass sich all die Events für den Tourismus und die Gastronomie lohnen. Da bleibt Geld in der Stadt.

Dynamo kann da mithalten. Eine von der SGD beauftragte Studie aus dem April 2025 zeigt auf, der Verein "bringt regionalökonomische Effekte in Höhe von mindestens 120 Millionen Euro für die Stadt und Region im Jahr", wie es dort heißt.

Trotzdem wird die SGD im nächsten Doppelhaushalt leer ausgehen. "Meine persönliche Meinung zum jetzigen Zeitpunkt ist: Für einen Betriebskostenzuschuss gibt es keine Mehrheit im Stadtrat. Viele argumentieren im Zuge der Spardebatten damit, dass auch Dynamo seinen Beitrag leisten müsse", so der Sportbürgermeister zu "sächsische.de".